ΗΠΑ: Επιστολή 20 βουλευτών στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών – Ζητούν να μην δοθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Επιστολή 20 βουλευτών στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών – Ζητούν να μην δοθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην φημολογούμενη συμφωνία με την οποία η Τουρκία θα προμηθευτεί F-16, ενώ θα επιστρέψει και στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζουν 20 Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή τους στους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ.

Με την επιστολή τους, την οποία υπογράφουν και οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές, Πάππας, Μπιλιράκις, Τάιτους και Μαλλιωτάκη, οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να σεβαστεί τη νομοθεσία και τις νομικές δεσμεύσεις, προτού προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Κυρίως επισημαίνουν ότι η Άγκυρα έχει αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Επιπλέον οι 20 βουλευτές σημειώνουν ότι τυχόν πώληση των αεροσκαφών χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από το Κογκρέσο θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έχετε κατάθλιψη και άγχος; Ποιον σύντροφο είναι πιθανό να παντρευτείτε, σύμφωνα με έρευνα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια εκδήλωση του δικτύου Green Pharmacy Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ

Airbnb: Νέες διευκρινίσεις για τις προδιαγραφές βραχυχρόνιας μίσθωσης από 1η Οκτωβρίου

Ειδικό επίδομα στέγασης από τη ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Ποιους αφορά

Giles Gorey: Τα τελευταία λόγια ενός θύματος βασανιστηρίων που έμειναν στην ιστορία – «Περισσότερο βάρος»

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τον αστερία στην εικόνα σε 5 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:50 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Η αναφορά Ερντογάν στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στη συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα κάνουμε ό,τι μας αναλογεί»

Στην επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λίγο ...
19:15 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Με καρφίτσα F-35 στο πέτο υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – ΦΩΤΟ 

Δύο καρφίτσες φορούσε στο πέτο του ο Ντόναλντ Τραμπ όταν υποδέχθηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ...
18:53 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Μαχμούτ Αμπάς: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό

Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», τόνισε σήμερα ο πρ...
18:38 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Είναι φίλος μου, ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τα F35»

Ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ της Πέμπτης (25/9) η συνάντηση του Ντόναλντ Τρ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος