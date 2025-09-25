ΗΠΑ: Επιστολή 20 βουλευτών στους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών – Ζητούν να μην δοθούν F-16 και F-35 στην Τουρκία

Την αντίθεσή τους στην φημολογούμενη συμφωνία με την οποία η Τουρκία θα προμηθευτεί F-16, ενώ θα επιστρέψει και στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζουν 20 Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή τους στους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ.

Με την επιστολή τους, την οποία υπογράφουν και οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές, Πάππας, Μπιλιράκις, Τάιτους και Μαλλιωτάκη, οι Αμερικανοί βουλευτές ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να σεβαστεί τη νομοθεσία και τις νομικές δεσμεύσεις, προτού προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία.

Κυρίως επισημαίνουν ότι η Άγκυρα έχει αγοράσει το ρωσικό σύστημα πυραυλικής άμυνας S-400, το οποίο αν λειτουργεί παράλληλα με τα αμερικανικά αεροσκάφη, επιτρέπει στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες να έχουν πρόσβαση σε στρατηγικά δεδομένα, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την τεχνολογία των ΗΠΑ και κατ’ επέκταση στην ασφάλεια της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, η Τουρκία απομακρύνθηκε από το πρόγραμμα F-35 μετά την απόφαση να αγοράσει το ρωσικό σύστημα S-400, γεγονός που παραβιάζει τον νόμο CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) και έχει οδηγήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Επιπλέον οι 20 βουλευτές σημειώνουν ότι τυχόν πώληση των αεροσκαφών χωρίς την απαιτούμενη έγκριση από το Κογκρέσο θα αποτελούσε σαφή παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.