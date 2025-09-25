Κηπουρική: Η αρχαία μέθοδος για το πότισμα των φυτών – Θα ρίχνετε πάντα όσο νερό χρειάζεται

Οι ανησυχίες για το υπερβολικό πότισμα ανήκουν πλέον στο παρελθόν με αυτό το καινοτόμο και διαχρονικό κόλπο, που σας βοηθά να δίνετε στα φυτά την ιδανική ποσότητα νερού κάθε φορά.

Η TikToker Rachael Eppley (@hey.im.rach) μοιράστηκε ένα εύκολο και πρακτικό κόλπο με τους ακολούθους της, δείχνοντας πώς κρατά τα φυτά της χαρούμενα και υγιή χωρίς να ανησυχεί για τα επίπεδα νερού. Έδειξε ένα μικρό πήλινο γλαστράκι με την τρύπα αποστράγγισης κλειστή, αναφέροντας ότι η πορώδης υφή του είναι το κλειδί για τη λύση της.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε τη μικρή της γλάστρα μέσα στο χώμα της μεγαλύτερης γλάστρας έτσι ώστε η κορυφή της να είναι στο ίδιο επίπεδο με το χώμα.

Στη συνέχεια, τοποθέτησε το μικρό γλαστράκι μέσα στο χώμα της μεγαλύτερης γλάστρας, ώστε η κορυφή του να είναι στο ίδιο επίπεδο με το χώμα. Εξήγησε ότι «το φυτό θα πάρει όσο νερό χρειάζεται από αυτό το γλαστράκι, και αν το φυτό είναι καλά, θα αφήσει το νερό εκεί, και δεν θα χρειαστεί να ποτίσετε το φυτό για μερικές ημέρες».

Πώς βοηθάει

Αυτό το κόλπο εξοικονομεί χρόνο και χρήματα στην κηπουρική. Δεν θα χρειάζεται πλέον να ποτίζετε τα φυτά σας με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα και μπορείτε να ελέγχετε το μικρό πήλινο γλαστράκι κατά διαστήματα για να δείτε αν το φυτό χρειάζεται περισσότερο νερό. Επιπλέον, μειώνεται η σπατάλη νερού λόγω υπερβολικού ποτίσματος, κάτι που μειώνει και τον λογαριασμό του νερού.

Σύμφωνα με το Thirsty Earth, «Για να εξοικονομήσουν νερό ενώ καλλιεργούσαν υγιή φυτά, οι αγρότες ανά τους αιώνες χρησιμοποιούσαν πήλινα αγγεία (ollas) για κηπουρική… Αυτά τα αγγεία χωρίς επίστρωση που απελευθερώνουν σιγά-σιγά νερό … χρησιμοποιούνταν πριν 4.000 χρόνια στην Κίνα και πριν 2.000 χρόνια στη Ρώμη. Τα συστήματα ποτίσματος με ollas έχουν βρεθεί σε όλες τις ξηρές περιοχές του πλανήτη».

Η Rachael έδειξε έναν τρόπο να ποτίζουμε τα φυτά με πήλινα γλαστράκια. Αυτός ο τρόπος δεν είναι καινούργιος, καθώς υπάρχει εδώ και αιώνες. Αλλά με το βίντεό της στο TikTok, έκανε πιο κατανοητό και εύκολο για τον «κανονικό» άνθρωπο που έχει φυτά στο σπίτι να το εφαρμόσει. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς κήπους.

Πέρα από την οικονομική αξία που έχει αυτό το κόλπο, η καλλιέργεια του δικού μας κήπου έχει αρκετά οφέλη από μόνη της. Το να καλλιεργείτε δικά σας τρόφιμα αποδεδειγμένα τους προσφέρει καλύτερη γεύση και μεγαλύτερη θρεπτική αξία. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι ασχολούνται με την κηπουρική τρώνε περισσότερες φυτικές ίνες, αυξάνουν τη σωματική τους δραστηριότητα και μειώνουν το στρες και το άγχος, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο.

Η περιβαλλοντική επίδραση επίσης μπαίνει στο παιχνίδι όταν η καλλιέργεια τροφίμων στο σπίτι μειώνει τη ζήτηση για μαζική παραγωγή και αποφεύγονται τα ανθυγιεινά φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σε πολλές αγροτικές περιοχές.