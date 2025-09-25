Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Δημοκρατία γραφεία

«”Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει την ευθύνη να μετράει ζώα. Η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών”. Σε αυτή την επιβεβαίωση της πάγιας θέσης της κυβέρνησης, την οποία επιμένει να αγνοεί το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, προχώρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Η κατάθεση του μάρτυρα κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, όχι μόνο ενισχύει την κυβερνητική θέση αλλά παράλληλα προκαλεί αμηχανία στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ που … σπεύδει να ζητήσει και τα ρέστα. Αν κόπτεται πραγματικά για την αλήθεια, ας ερευνήσει την περίπτωση του βουλευτή του στο νομό Ρεθύμνου Μανώλη Χνάρη, ο οποίος διετέλεσε εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2019 καθώς και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Κρήτης 3/2017-8/2018 και 9/2019-4/2021 αρμόδιος για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Κρήτης» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Νέα αποκάλυψη – “βόμβα”»

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης, «αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια ακόμη αποκάλυψη – “βόμβα” για την εμπλοκή των περιφερειών προχώρησε σήμερα η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”» και εξηγούν: «Σύμφωνα με αυτήν, στην Περιφέρεια Κρήτης. σε κλειστές συσκέψεις μιλούσαν για ανεξέλεγκτο αριθμό ζώων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδια στιγμή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης έκανε τον … “τροχονόμο” στα αιγοπρόβατα που αυξάνονταν με γεωμετρική πρόοδο! Επιπλέον, η εφημερίδα μόλις χθες αποκάλυψε με έγγραφα πως το καλοκαίρι του 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο, είχε ενημερώσει όλη την πολιτική ιεραρχία της Περιφέρειας Κρήτης -άρα και τον κ. Χνάρη- για την ύπαρξη σοβαρών παρανομιών και ζητούσε επανέλεγχο στοιχείων και διασταύρωση».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

