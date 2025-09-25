Κάρλα Μπρούνι: Πώς έδειξε την ενόχλησή της για την καταδίκη του συζύγου της – Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ

Την δυσαρέσκειά της για την καταδίκη του συζύγου της έδειξε στα ΜΜΕ η Κάρλα Μπρούνι, βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τον Νικολά Σαρκοζί σε κάθειρξη πέντε ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Μετά τις δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Σαρκοζί, η Μπρούνι τον ακολούθησε κατά την αποχώρησή του και πλησίασε ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Έπιασε το κάλυμμα ενός μικροφώνου το αφαίρεσε και το πέταξε στο δάπεδο.

Έκανε όλη την κίνηση με ψυχραιμία, χωρίς βία και με χαμόγελο. Ωστόσο, προφανώς η ενόχληση της Κάρλα Μπρούνι αφορούσε και στα ΜΜΕ, αφού η χειρονομία της έγινε προς το μικρόφωνο ενός δημοσιογραφικού συνεργείου.

 

 

