Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπαμπασίδης: Στοιχεία για παράνομες ενισχύσεις ήταν κρυμμένα σε ντουλάπα του Οργανισμού – Ανοίχθηκε με αλυσοπρίονα

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κυριάκος Μπαμπασίδης

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκος Μπαμπασίδης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις παράνομες πρακτικές καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπαμπασίδης κατέθεσε ότι στοιχεία που αφορούσαν παράνομες πληρωμές ήταν κρυμμένα σε μία ντουλάπα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι λόγω άρνησης της αρμόδιας διευθύντριας να παραδώσει την ντουλάπα, ο Οργανισμός αναγκάστηκε να την σπάσει με αλυσοπρίονα.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι το συγκεκριμένο ερμάριο είχε παραχωρηθεί στην κα Τυχεροπούλου, που ήταν προϊσταμένη δύο διευθύνσεων αρμόδιων για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και για τους ελέγχους. «Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan και έπρεπε να τη βγάλουμε από τη μία θέση. Δεν έγινε κάτι εκδικητικά» ανέφερε ο μάρτυρας.

Ο κ. Μπαμπασίδης πρόσθεσε ωστόσο ότι η κυρία Τυχεροπούλου αρνήθηκε να παραδώσει στον νέο διευθυντή πληρωμών το ερμάριο όπου φυλάσσονταν διάφορα έγγραφα απαραίτητα για να ολοκληρωθούν οι πληρωμές. «Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα» είπε.

Ένταση στην συνεδρίαση

Στη συνεδρίαση προκλήθηκε μεγάλη ένταση με τον κ. Μπαμπασίδη να αντιδρά: «Έχετε ακούσει για μια 73χρονη στην Κοζάνη η οποία πληρώθηκε παράνομα 800.000 ευρώ; Δήλωνε 1006 τεμάχια και είχε 56; Μέσα σε αυτή την ντουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω με δηλωμένα 1006 τεμάχια ενώ είχε 56. Το ανοίξαμε τηρώντας ό,τι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα; Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλ. ευρώ. Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια η περιουσία της οποίας έχει επίσης δεσμευτεί μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές η κυρία διευθύντρια, με μη νόμιμες διαδικασίες. Ενημέρωσα τότε το υπουργείο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν διοικητικό θέμα. Σε ερμάριο που ανήκει στην υπηρεσία έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να ερευνά. Είχαμε τις πληρωμές Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Η διευθύντρια δεν παρέδιδε το ερμάριο στον επόμενο για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία»

