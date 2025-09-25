Λάμπρος Κωνσταντάρας για Νεφέλη Μεγκ: «Μερικά παιδάκια εκτοξεύουν πολλές μπαρούφες που είναι για πολλά cancel»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό». Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του OPEN σχολίασε τα τηλεοπτικά πρόσωπα.

«Για τη Ναταλία Γερμανού είχα συμφωνήσει και πέρυσι με τον Δημήτρη Πανόπουλο, είναι terminator. Θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν απέναντι στη Ναταλία και ο καλύτερος ας κερδίσει», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Όσον αφορά την ανάρτηση της Νεφέλης Μεγκ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε: «Βρήκα τραγική τη δήλωση της Νεφέλης Μεγκ, δεν ταιριάζει σε οποιονδήποτε να λέει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω μερικά παιδάκια που κράζουν την τηλεόραση αλλά τη γυροφέρνουν και εκτοξεύουν πολλές μπαρούφες που είναι για πολλά cancel».