Συγκινεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Έχω ένα μήνυμα του πατέρα μου…»

Το πρωί της Πέμπτης (18/9), ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ο γνωστός παρουσιαστής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για την απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών.

Μάλιστα, μιλώντας για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα, τόσο ο Γιώργος Λιάγκας, όσο και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, δεν μπόρεσαν να κρύψουν την συγκίνησή τους.

«Δυσκολεύτηκε 2-3 χρόνια πολύ και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του. Πίστευε όμως πάντα ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να “φύγει”. Έκανε κάποιες θεραπείες και κάποιες ακτίνες, γιατί είχε έρθει ένας καινούργιος καρκίνος», ανέφερε στην αρχή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως: «Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν από 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρσι, Δεκαπενταύγουστο ανήμερα, βρέθηκε ένα καρκίνος στον προστάτη, από τις πρώτες μέρες, που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά.

Πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες και φαίνεται ότι αυτές οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε ένα μικρόβιο. Οπότε μπήκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το μικρόβιο και έπρεπε να μείνει εκεί 10 μέρες.

Ήταν καλά. Δηλαδή ήθελε να βλέπει τον Ολυμπιακό, με ρωτούσε για την εκπομπή, περίμενε 10 μέρες τσαντισμένος, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στο νοσοκομείο και την 4η μέρα έπαθε ανακοπή».

«Το ξαφνικό πάντα σε σοκάρει»

Περιγράφοντας το πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε: «Η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι, γιατί αυτό έγινε 06:38 το πρωί. Με έπαιρνε τηλέφωνο στις 08:00, στις 08:30, ξύπνησα στις 09:00, κοιμόμουν. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει και ήταν πολύ καλά. Το ξαφνικό πάντα σε σοκάρει. Ναι ήταν μεγάλος, αλλά για τον κάθε άνθρωπο, ο γονέας είναι ο γονέας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο παρουσιαστής και γιος του σπουδαίου δημοσιογράφου, εξομολογήθηκε ότι: «Χαίρομαι που πρόλαβε να με δει να κάνω κάποια πράγματα. Μου φαίνεται απίστευτο που το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα και δεν θα έχω μηνύματα. Ανά 5 λεπτά μου έστελνε μηνύματα, παρατηρήσεις… Ήταν πάρα πολύ αυστηρός με εμένα, αλλά και πολύ γλυκός. Έχω ένα μήνυμά του, μου έγραψε το καλοκαίρι “ρε είσαι πολύ καλός, θα βάλω τα κλάματα”. Το έχω κρατήσει. Κράτησα τηλέφωνα, κλήσεις, ψάχνω βίντεο παλιά…».