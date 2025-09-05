Λάμπρος Κωνσταντάρας – Ιωάννα Μαλέσκου: Το τρέιλερ για το «Ραντεβού το ΣΚ»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου μας δίνουν, τη νέα σεζόν, «Ραντεβού το ΣΚ»

Ανανεωμένοι, με ανεβασμένη διάθεση και έτοιμοι για μία δυναμική νέα χρονιά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου έρχονται τον Σεπτέμβριο στο OPEN και μας καλούν σε …. «Ραντεβού το ΣΚ».

Το δίδυμο επιστρέφει και υπόσχεται να δώσει άλλο αέρα στα Σαββατοκύριακά μας με πολλή χαρά, ζωντάνια και θετική διάθεση. Μετά από μια εξαιρετική καλοκαιρινή διαδρομή ο Λάμπρος και η Ιωάννα θα μας λένε την πιο αισιόδοξη καλημέρα κάθε Σαββατοκύριακο στο OPEN σε μια εκπομπή που θα τα έχει όλα. Πλούσιο και αποκλειστικό ρεπορτάζ για όλα τα θέματα που μας απασχολούν, συνεντεύξεις με αγαπημένα πρόσωπα και όλα τα καυτά νέα της showbiz και της τηλεόρασης.

Ο Λάμπρος, η Ιωάννα και η ομάδα τους έχουν ετοιμάσει το πιο ανατρεπτικό «Ραντεβού το ΣΚ» και τα Σαββατοκύριακα μας γεμίζουν χρώμα, κέφι και ζωντάνια με την πιο όμορφη παρέα!

