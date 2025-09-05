Ρωσία: Κυνισμός χωρίς όρια από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου – Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε «τεράστιο άλμα» στα προσθετικά μέλη

Ένα από τα πιο κυνικά παραδείγματα προπαγανδιστικής ρητορικής από τη Μόσχα, είναι οι δηλώσεις υψηλόβαθμης αξιωματούχου του Κρεμλίνου, η οποία παρουσίασε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως καταλύτη για την πρόοδο της Ρωσίας στην τεχνολογία των προσθετικών μελών.

Σύμφωνα με το Politico, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Άννα Τσιβίλιοβα, πρώτη ξαδέλφη του Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας την Πέμπτη στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, χρησιμοποίησε τον ευφημισμό του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αναφερόμενη στη «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», και τόνισε: «Οι συμμετέχοντες στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε ένα νέο, κορυφαίο επίπεδο».

Η ίδια πρόσθεσε: «Πιθανότατα ηγούμεθα τώρα σε αυτόν τον τομέα. Ούτε η Κίνα, ούτε οι χώρες της Ασίας-Ειρηνικού, ούτε οι ευρωπαϊκές χώρες προσφέρουν μια τόσο ολοκληρωμένη υπηρεσία».

Η Τσιβιλιόβα χαρακτήρισε τους Ρώσους βετεράνους του πολέμου «κινητήρια δύναμη μέσα από την οποία η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει ενεργά αυτές τις καινοτομίες και να συσσωρεύει παγκόσμια τεχνογνωσία εδώ, στη χώρα μας».

«Παιδιά με διπλές ακρωτηριασμένες κάτω άκρες στέκονται σε σανίδες του σνόουμπορντ, σε σκι… παίζουν τένις, κάνουν αναρρίχηση, ορειβασία, ποδηλασία, παίζουν κιθάρες» και άλλα αθλήματα, συνέχισε περιγράφοντας.

«Νομίζω ότι αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα στον τομέα των προσθετικών», σημείωσε.

Οι δηλώσεις της μεταδόθηκαν ζωντανά από την ιστοσελίδα του φόρουμ και καταγράφηκαν αρχικά από το κανάλι Ostorozhno Novosti στο Telegram. Ωστόσο, ανεξάρτητα ρωσικά μέσα επισημαίνουν πως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, με μήνες καθυστερήσεων και σοβαρά προβλήματα για τους τραυματισμένους στρατιώτες που χρειάζονται προσθετικά μέλη.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του ερευνητικού ιστότοπου Takie Dela, που ανέλυσε στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Εργασίας, το 2024 διανεμήθηκαν 152.500 τεχνητά μέλη, σημειώνοντας αύξηση 53% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ο αριθμός των αναπηρικών αμαξιδίων που δόθηκαν αυξήθηκε κατά 18%.

Το ανεξάρτητο μέσο Verstka είχε εκτιμήσει τον Μάρτιο του 2023 ότι περίπου 100.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματιστεί σοβαρά από τον πόλεμο, με τουλάχιστον τους μισούς -σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία- να έχουν υποβληθεί σε ακρωτηριασμούς. Το πραγματικό νούμερο, όπως υπογραμμίζεται, είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερο.

Αντιδρώντας στα λόγια της Τσιβιλιόβα, ο πολιτικός αναλυτής και επικριτής του Κρεμλίνου, Φιόντορ Κρασενινίκοφ, έγραψε στο Telegram: «Η πρόοδος στην ιατρική είναι κάτι καλό, αλλά στον 21ο αιώνα θα ήταν προτιμότερο να την επιτυγχάνουμε χωρίς να καταφεύγουμε σε τέτοιες βαρβαρικές μεθόδους», όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.