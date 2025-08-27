Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν σήμερα (27/08), στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από την ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 79 ετών.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων έφτασαν νωρίτερα ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη, οι οποίοι με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον άνθρωπό τους, μαζί με τον μικρό εγγονό του εκλιπόντα, Στέφανο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ανάμεσα σε όσους παρίστανται στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο Κώστας Πρέκας, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Μπέσσυ Αργυράκη και πολλοί άλλοι. Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος ήταν αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.