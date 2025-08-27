Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν σήμερα (27/08), στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, για το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα, ο οποίος έφυγε από την ζωή την περασμένη Κυριακή, σε ηλικία 79 ετών.

Στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων έφτασαν νωρίτερα ο γιος του Λάμπρος, η κόρη του Παυλίνα και η σύζυγός του, Βίκυ Βουρλάκη, οι οποίοι με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον άνθρωπό τους, μαζί με τον μικρό εγγονό του εκλιπόντα, Στέφανο.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ανάμεσα σε όσους παρίστανται στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο Κώστας Πρέκας, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Μπέσσυ Αργυράκη και πολλοί άλλοι. Στεφάνι έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

κηδεία Δημήτρης Κωνσταντάρας

 

Σημειώνεται πως επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος ήταν αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ.

κηδεία Δημήτρης Κωνσταντάρας κηδεία Δημήτρης Κωνσταντάρας

κηδεία Δημήτρης Κωνσταντάρας

