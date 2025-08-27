Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο – ΦΩΤΟ

Θλίψη και συγκίνηση επικρατούν αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, όπου σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο, ο οποίος πέθανε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ανάμεσα σε όσους παρίστανται στην κηδεία του Δημήτρη Κωνσταντάρα, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, ο Κώστας Πρέκας, η Ιωάννα Μαλέσκου και η Μπέσσυ Αργυράκη.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα πρότεινε αντί στεφάνων να δοθεί ενίσχυση στο έργο του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών).