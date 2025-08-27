Γαλλία: Το 63% των πολιτών θέλει διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία Μακρόν Μπαϊρού

Περίπου το 63% των Γάλλων επιθυμούν να διαλυθεί η Βουλή και να διεξαχθούν νέες εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ifop που μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV, καθώς ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού αγωνίζεται να σώσει την κυβέρνηση μειοψηφίας της οποίας ηγείται.

Η δημοσκόπηση του Ifop πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.000 ατόμων, διαδικτυακά, στις 26 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Μπαϊρού μοιάζει όλο και περισσότερο πιθανό να καταρρεύσει τον Σεπτέμβριο καθώς τρία σημαντικά κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα την υποστηρίξουν στην ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης. Η ψηφοφορία, που ανακοίνωσε ο Μπαϊρού θα πραγματοποιηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου καθώς ο Γάλλος πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει με τα σχέδια για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό.

Η πολιτική αβεβαιότητα είχε επιπτώσεις στις γαλλικές μετοχές και στα ομόλογα αυτήν την εβδομάδα. Οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση της Βουλής θα πρέπει να ληφθεί από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, και, σύμφωνα με το Ifop, το 51% των ερωτηθέντων είπαν ότι πιστεύουν πως ο Μακρόν δεν θα διαλύσει τη Βουλή.

Η εναλλακτική που έχει ο Μακρόν, αντί της διάλυσης της Βουλής εφόσον ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία εμπιστοσύνης, θα ήταν να διορίσει μια νέα κυβέρνηση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

ΙΣΑ: Κυρώσεις σε γιατρούς που προβαίνουν σε εξετάσεις αθλούμενων εντός των χώρων αθλητικών σωματείων

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή 29 Αυγούστου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10 εκατομμύρια σε δύο ΑΦΜ μέσα σε 5 χρόνια

Νέο υπολογιστικό πλαίσιο για την προώθηση της έρευνας στην πυρηνική σύντηξη

Η πιο τυχερή μέρα του Σεπτέμβρη για κάθε ζώδιο – η δυναμική αστρολογική ενέργεια υπόσχεται έναν αξέχαστο μήνα
περισσότερα
12:37 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου», δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Έκκληση στις αρχές της Αιγύπτου και της Ελλάδας να βρεθούν στο πλευρό του, απευθύνει ο Αρχιεπί...
10:44 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Μονή Σινά: Νέα ένταση – Οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί προσπαθούν να σπάσουν τις πόρτες

Νέα ένταση σημειώνεται στην Μονή Σινά καθώς οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί φέρονται να επιχειρού...
09:34 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Νετανιάχου: Αναγνώρισε δημόσια την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από τους Οθωμανούς – Επιδεινώνονται οι σχέσεις με την Τουρκία

Για πρώτη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναγνώρισε την γενοκτονία των ...
07:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Λευκός Οίκος: Διαδηλωτής συνελήφθη διότι έβαλε φωτιά σε σημαία των ΗΠΑ αψηφώντας τον πρόεδρο Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Άνδρας συνελήφθη κοντά στον Λευκό Οίκο αφού έβαλε φωτιά σε αμερικανική σημαία, σε ένδειξη διαμ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο