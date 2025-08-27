Τραγωδία στην Καρδίτσα: Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από ψαροντούφεκο

Μία τραγική εικόνα αντίκρισαν οι συγγενείς και οι συγχωριανοί ενός 50χρονου στην Καρδίτσα, όταν μπήκαν στο σπίτι του γιατί τον αναζητούσαν επί ημέρες. Ο άτυχος άνδρας, ήταν νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι από καμάκι ψαροντούφεκου.

Ο 50χρονος ζούσε μόνος του στο σπίτι του στα Καλογριανά και εδώ και κάποιο διάστημα δεν είχε εμφανιστεί, με τους γείτονες να τον αναζητούν, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι γείτονες ενημέρωσαν τους συγγενείς του άνδρα και σε μία ύστατη προσπάθεια ανεύρεσής του, εισήλθαν χθες το απόγευμα στην οικία του, όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν ότι ο 50χρονος ήταν ήδη νεκρός. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στο σπίτι μέχρι αργά το βράδυ, συλλέγοντας στοιχεία που θα τους βοηθήσουν να λύσουν το μυστήριο με τον θάνατο του 50χρονου. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, φαίνεται πως έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

 

