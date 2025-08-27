ΟΠΕΚΕΠΕ: Nέος προσωρινός πρόεδρος ο Γιάννης Καββαδάς

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή θα ασκήσει τα καθήκοντα προσωρινά. Παράλληλα, όπως αποφασίστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τίθεται προσωρινά σε ισχύ απαγόρευση των μετατάξεων και των αποσπάσεων του Οργανισμού.

«Κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο στόχος της κυβέρνησης γι’ αυτό και τοποθετείται υψηλόβαθμο στέλεχος της ΑΑΔΕ. Η Task Force συνεχίζει τους ελέγχους προκειμένου να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις όσοι τις έλαβαν παράνομα», είναι το μήνυμα της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το τρόφιμο που μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου

Έρευνα-σοκ: Ακόμη και τα ανακυκλωμένα πλαστικά μπορεί να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα και τον μεταβολισμό – Πώς να προστα...

Όσα αλλάζουν στις κληρονομιές – Τι ισχύει για χρέη και ζευγάρια που δεν έχουν παντρευτεί

Κεραμέως:«Το 13ωρο μπορεί να αμείβεται και +40% για κάθε ώρα» – Τι δήλωσε για το νέο νομοσχέδιο

Τεστ προσωπικότητας: Το σπίτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν δίνετε σημασία στις λεπτομέρειες

Τι σημαίνει η φράση «κατ’ επίφασιν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:17 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Πήλιο: 68χρονος τραυματίστηκε από πτώση σε καλντερίμι – Με σκουπόξυλα, μαξιλάρια, μπλούζες και κορδόνια από παπούτσια στήθηκε επιχείρηση για τις πρώτες βοήθειες

Σκουπόξυλα, μαξιλάρια από καρέκλες ταβέρνας, μπλούζες, πλαστικές σακούλες, ακόμη και… κο...
13:50 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Αττικής: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης...
13:37 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Παλιοκαμάριζα Αττικής

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά που ξέ...
13:25 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν σήμερα (27/08), στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο