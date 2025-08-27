ΟΠΕΚΕΠΕ: Nέος προσωρινός πρόεδρος ο Γιάννης Καββαδάς

Ο γενικός διευθυντής Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, Γιάννης Καββαδάς αναλαμβάνει προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή θα ασκήσει τα καθήκοντα προσωρινά. Παράλληλα, όπως αποφασίστηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τίθεται προσωρινά σε ισχύ απαγόρευση των μετατάξεων και των αποσπάσεων του Οργανισμού.

«Κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο στόχος της κυβέρνησης γι’ αυτό και τοποθετείται υψηλόβαθμο στέλεχος της ΑΑΔΕ. Η Task Force συνεχίζει τους ελέγχους προκειμένου να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις όσοι τις έλαβαν παράνομα», είναι το μήνυμα της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.