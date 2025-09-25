Τέμπη: Διαμορφώνεται η αίθουσα που θα γίνει η πολύκροτη δίκη – Τα κάγκελα ασφαλείας, η περίφραξη και οι μαγνητικές πύλες

Την ώρα που οι συγγενείς των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη συνεχίζουν να ζητούν απαντήσεις για την τραγωδία, με ορισμένους να καταφεύγουν στο επώδυνο αίτημα της εκταφής των σορών των παιδιών τους, και άλλους να καταθέτουν αίτημα για τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης, καταγγέλλοντας σοβαρές παραλείψεις στην πορεία της έρευνας, η αίθουσα όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη για την υπόθεση που συγκλόνισε ολόκληρη την κοινωνία, φαίνεται πως σταδιακά παίρνει μορφή στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γαιόπολις – πρώην ΤΕΙ).

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Έπειτα από την πολυσέλιδη πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Λάμπρο Τσόγκα, που απέστειλε στις 15 Σεπτεμβρίου στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας και μέσω της οποίας εισηγείται να παραπεμφθούν στο εδώλιο 36 μη πολιτικά πρόσωπα, ουσιαστικά το μόνο που απομένει πλέον, είναι η σύμφωνη γνώμη της τελευταίας, για τον προσδιορισμό της δίκης.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, 80 συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, προσέφυγαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να καταθέσουν υπόμνημα 47 σελίδων με το οποίο ζητούν τη διενέργεια συμπληρωματικής κύριας ανάκρισης. Μέσω αυτού, καταγγέλλουν ότι η ανάκριση έκλεισε βεβιασμένα από τον Εφέτη Ειδικό Ανακριτή, ενώ η πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας έγινε με διαδικασίες εξπρές, χωρίς να εξεταστούν κρίσιμα στοιχεία.

Κάγκελα ασφαλείας, φυλάκια και περίφραξη

Μέσα σε αυτό το κλίμα οδύνης, οργής και αγωνίας, η αίθουσα της «δίκης των Τεμπών», φαίνεται πως σιγά σιγά διαμορφώνεται, προκειμένου να είναι έτοιμη το συντομότερο δυνατό. Η διαρρύθμισή της τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, δεν θυμίζει σε τίποτα μία τυπική δικαστική αίθουσα, αλλά αντιθέτως, η προετοιμασία της αντανακλά την σοβαρότητα και τον αντίκτυπο αυτής της δίκης, που όλα τα βλέμματα, τόσο της Πολιτείας, των κατηγορουμένων, των δικηγόρων, των συγγενών των θυμάτων, των τραυματιών που επέζησαν, των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτών, θα είναι στραμμένα πάνω της.

Όσον αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, να τοποθετηθούν κάγκελα ασφαλείας και τρία φυλάκια, ενώ ήδη από το καλοκαίρι έχει συγκροτηθεί, με αφορμή την εγκατάστασή τους, τριμελής επιτροπή παραλαβής και καλής εκτέλεσης των εργασιών, για τις ανάγκες του Εφετείου Λάρισας.

Παράλληλα, όπως μπορείτε να δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες του τοπικού μέσου larissanet.gr, έχει τοποθετηθεί περίφραξη με συρματόπλεγμα, ενώ οι εργασίες στον εξωτερικό χώρο προχωράνε και όσον αφορά την διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης.

Μαγνητικές πύλες, 250 καθίσματα και εξοπλισμός

Σχετικά με το εσωτερικό της δικαστικής αίθουσας, όπου οι συγγενείς θα αναμένουν την απονομή της Δικαιοσύνης για τους ανθρώπους που έχασαν τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα, είναι πάνω από 500-600τμ και διαμορφωμένη σε τρία διαφορετικά επίπεδα με αυτόνομη είσοδο. Στο μεγαλύτερο μέρος της θα βρίσκονται οι δικηγόροι, οι οποίοι θα μπορούν να παρακολουθούν την δίκη και μέσω κλειστού κυκλώματος, ενώ θα υπάρχει χώρος τόσο και για τους δημοσιογράφους, όσο και για το ακροατήριο.

Μεταξύ άλλων, υπογράφηκε σύμβαση ύψους 30.082,40 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο μαγνητικών πυλών ανίχνευσης μεταλλικών απειλών και τριών φορητών ανιχνευτών ανίχνευσης μετάλλων για τις ανάγκες του Εφετείου Λάρισας. Σχετικά με την περιγραφή της, η μαγνητική πύλη, στιβαρής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας με πολλαπλές μεταβλητές ζώνες ανίχνευσης, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εισερχόμενων ατόμων για τυχόν μεταλλικά αντικείμενα.

Επίσης, έχει υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Εφετείου Λάρισας, ποσού 36.536 ευρώ. Αυτά αφορούν: 250 καθίσματα, 40 πάγκους υποδοχής μεταλλικό 4 θέσεων, 5 κάδους απορριμμάτων με σταχτοδοχείο, 22 κρεμάστρες 10 θέσεων 100χ20, πέντε κάδους απορριμμάτων μεγάλους ανοξείδωτος 301, ομπρελοθήκες, καλάθια απορριμμάτων μικρά για γραφεία, τραπέζια συμβουλίου 200χ50, πάγκους, γραφεία, και επιπλέον μικροαντικείμενα.

Ακόμη, υπογράφηκε σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία ύψους 28.110 ευρώ για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, που αφορά δύο μεγάλες οθόνες προβολής 75′, σύστημα ήχου με 4 ηχεία περιμετρικά της αίθουσας, εκτυπωτές, φωτοτυπικό, κάμερες ανάγνωσης εγγράφων, 4 μικρές οθόνες προβολής και υπολογιστές.

Παράλληλα, έχει γίνει ανάθεση εργασιών για την προμήθεια οπτικό-ακουστικού εξοπλισμού (μετάδοσης ήχου και εικόνας) για τις ανάγκες του Εφετείου Λάρισας, σε εταιρεία. Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που θα εγκατασταθούν στην αίθουσα είναι: «CAMERA Ευρυγώνια 4κ-Βάση Επιτοίχια τεµ ένα (1), Τν 60΄΄+ τεµ. τέσσερα (4), Βάση οθόνης- Τν τεμ. τέσσερα (4), Ηχεία τεμ. τέσσερα (4), Βάση ηχείου Επιτοίχια τεμ. τέσσερα (4), Καλωδίωσητεμ. ένα (1), Εγκατάσταση τεμ. ένα (1), Παραμετροποίήση τεμ. ένα (1) και Μεταφορά τεμ ένα (1)». Το συνολικό ποσό της ανάθεσης φτάνει τα 13.615,20 ευρώ.