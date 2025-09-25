Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο – «Είναι φίλος μου, θέλει να αγοράσει F-16 και F-35» – Δείτε LIVE

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
πηγή: SAUL LOEB / AFP

Στον Λευκό Οίκο έφτασε πριν από λίγο ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περίμενε τον Τούρκο ομόλογό του στο κατώφλι του Λευκού Οίκου, όπου και τον υποδέχτηκε. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία, και στην συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το Οβάλ Γραφείο.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν οι ΗΠΑ θα πουλήσουν στην Τουρκία τα F-35 που επιθυμεί, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «αυτό θα το μάθουμε».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι έχει μεγάλο σεβασμό προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θα θέσουμε επί τάπητος όλα τα μεγάλα ζητήματα για τις διμερείς μας σχέσεις. Θα κάνουμε πρόσθετες αμυντικές και εμπορικές συμφωνίες. Θα συζητήσουμε τόσο για τα F16 όσα και για τα F35», πρόσθεσε.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ έκανε έκκληση προς τον Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, λέγοντας ότι ο πόλεμος έχει ήδη κοστίσει «εκατομμύρια ζωές». «Και για ποιον λόγο; Είναι ντροπή» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Είναι κρίμα αυτό που κάνει η Ρωσία και ότι ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει» πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του. «Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει νοθευμένες εκλογές», λέει ο Τραμπ.  «Όταν ήμουν στην εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι».

«Θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35»

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι ο Ερντογάν «έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό στρατό» και ότι αγοράζουν σημαντική ποσότητα όπλων από τις ΗΠΑ. «Θέλουν να αγοράσουν F-16, F-35 και κάποια άλλα πράγματα, και θα συζητήσουμε μαζί τους για αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι θα περάσουμε μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ώρες».

«Ενδέχεται να αρθούν οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας»

Απαντώντας σε ερώτηση «αν οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας;», ο Τραμπ δήλωσε ότι ότι θα γίνει «σχεδόν αμέσως», αν η σημερινή συνάντηση είναι επιτυχής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η κυβέρνησή του επέβαλε κυρώσεις στην Τουρκία, απαγορεύοντας στη χώρα να αγοράσει τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-35, μετά την απόκτηση ρωσικού συστήματος αεροπορικής άμυνας. Υπενθυμίζεται ότι οι τουρκικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υπόκεινται επί του παρόντος στον ενιαίο δασμολογικό συντελεστή 15% που η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει στις περισσότερες χώρες.

«Είμαστε κοντά στην επίτευξη συμφωνίας» για τον πόλεμο στη Γάζα

Όταν ρωτήθηκε αν έχουν με τον Ερντογάν κοινή στάση όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα και την εξωτερική πολιτική στην περιοχή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι «δεν γνωρίζει» ποια είναι η θέση του Τούρκου ηγέτη. Ωστόσο, σημείωσε ότι η συνάντησή του με τους Άραβες ηγέτες την Τρίτη ήταν επιτυχής, πριν επαναλάβει την επιμονή του για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων. «Τους θέλουμε όλους πίσω, τους θέλουμε πίσω ταυτόχρονα», δήλωσε ο Τραμπ.

«Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει να φέρει τον Ζελένσκι και τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Τούρκος ηγέτης «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» αν το ήθελε, αν και αυτή τη στιγμή είναι «πολύ ουδέτερος».

«Γνωρίζει τον Πούτιν όπως τον γνωρίζω εγώ» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας μια συχνά αναφερόμενη δήλωση ότι έχει επιλύσει αρκετούς πολέμους, αλλά ότι «πίστευε ότι αυτός θα ήταν από τους ευκολότερους να επιλυθούν».

