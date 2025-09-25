Κεφαλονιά: Επιχείρηση για την διάσωση 57 μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο

Μεγάλη επιχείρηση για την διάσωση μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο, το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβαίνοντες στο σκάφος ζήτησαν βοήθεια από τις αρχές, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για την προσέγγιση και διάσωσή τους, στην οποία συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού και παραπλέον πλοίο.

Οι 57 μετανάστες επιβιβάστηκαν στο σκάφος του Λιμενικού και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο λιμάνι του Κατάκολου. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ.