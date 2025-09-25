Ανθή Βούλγαρη: «Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι – Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα»

Στις συγκρούσεις στο σπίτι σε σχέση με την έλευση του πρώτου της παιδιού αναφέρθηκε η Ανθή Βούλγαρη σε συνένευξη που παραχώρησε στο Buongiorno και στη Φαίη Σκορδά.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια επισήμανε ότι στην αρχή ήταν υπερπροστατευτική μητέρα, αλλά με την πάροδο των ημερών μία πολύ καλή της φίλη τη βοήθησε. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση της με τον σύντροφό της, τονίζοντας ότι «ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά».

«Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι»

«Έχουν έρθει πολλές συγκρούσεις στο σπίτι. Με τη μαμά μου κυρίως. Και με τον Κώστα στην αρχή που μου έλεγε ότι είμαι υπερβολική και υπεπροστατευτική. Τώρα έχουν χαλαρώσει τα πράγματα. Επειδή έτυχε με την κολλητή μου να είμαστε μαζί σε ενδιαφέρουσα και γεννήσαμε σχεδόν μαζί, η Χριστίνα είναι στο τρίτο της παιδί, με βοήθησε πάρα πολύ να ξεκλειδώσω…», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

Και πρόσθεσε: «Στην αρχή δεν πολυέδινα σημασία στον Κώστα. Δεν υπήρχε ο Κώστας πουθενά, ήμουν πάνω στο μωρό. Τώρα το καλοκαίρι το βρήκαμε. Θα το ξαναπώ, οι σύντροφοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Ο μπαμπάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα σταθεί στη μαμά… Αλλάζει, ξενυχτάει, έχει μπει κι αυτός σε αυτή τη ρουτίνα».