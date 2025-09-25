Βουλή – Πηγές ΝΔ: Το ΠΑΣΟΚ «ουρά» της Κωνσταντοπούλου

«Σε μια πρωτοφανή κίνηση παραποίησης γεγονότων και δεδομένων προχώρησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να δημιουργήσει εντυπώσεις και επικοινωνιακά τρικ» αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ «”ουρά” της της Ζ. Κωνσταντοπούλου».

«Μέσα από την επιστολή που έστειλε προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο και απορρίφθηκε κατά την ψηφοφορία, ζήτησε την άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γιώργου Μυλωνάκη παραθέτοντας δύο επιχειρήματα που είναι απολύτως έωλα και ψευδή. Συγκεκριμένα: Το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι “κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης”», συνεχίζουν οι πηγές της ΝΔ.

Όπως αναφέρουν, «ο κ. Μυλωνάκης απαντώντας στην Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στις 22-9-2025 κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επανέλαβε πως είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σχέση με επισυνδέσεις όπως ψευδώς ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ».

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Μακάριος Λαζαρίδης «διέψευσε κατηγορηματικά όσα ανυπόστατα υποστηρίζει η αντιπολίτευση και επιπλέον, προκάλεσε τους βουλευτές μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, να καταθέσουν ονομαστικά όποιον βουλευτή της ΝΔ επικαλούνται πως συναντήθηκε με τον κ. Μυλωνάκη καθώς και τον διάλογο που υποτίθεται ότι είχαν. “Σε διαφορετική περίπτωση θα είστε απλοί συκοφάντες”» ξεκαθάρισε ο κ. Λαζαρίδης.

Σχετικά με την κατάθεση του εξεταζόμενου μάρτυρα κ. Νικόλαου Σαλάτα, οι πηγές αναφέρουν ότι «είναι πασιφανές ότι η αντιπολίτευση “πιάστηκε” από μια φράση για να υφάνει ολόκληρο σενάριο. Υποστήριξε ότι “ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ” σε μια απέλπιδα προσπάθεια επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων».

«Ο μάρτυρας δήλωσε ότι η επικοινωνία του με τον κ. Μυλωνάκη διήρκεσε ενάμιση λεπτό και πως του συνέστησε να είναι συνεργάσιμος με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η μαρτυρία αυτή αποδεικνύει περίτρανα τη βούληση του κ. Μυλωνάκη να μην υπάρξουν εμπόδια στο έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελέως αλλά να διευκολυνθεί η έρευνά της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της ανάδειξης των παθογενειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και με αίσθημα ευθύνη δεν πρόκειται να επιτρέψει κατευθυνόμενες και κατασκευασμένες “αποκαλύψεις” για μικροκομματικά οφέλη.

Η αλήθεια θα λάμψει γιατί αυτό ζητά η κοινωνία. Η ΝΔ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτό το αίτημα απέναντι στην ανεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης που αναζητά σανίδα σωτηρίας για να ξεφύγει από τα εσωκομματικά της αδιέξοδα» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:30 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

