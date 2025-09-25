Σοκ στην Ιαπωνία: Διατηρούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για 20 χρόνια

Μια 75χρονη στην Ιαπωνία συνελήφθη επειδή διατηρούσε το πτώμα της κόρης της σε καταψύκτη για 20 χρόνια, ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) η αστυνομία.

Την Τρίτη, η γυναίκα πήγε στην αστυνομία μαζί με μέλος της οικογένειάς της για να δηλώσει ότι διατηρούσε ένα πτώμα στον καταψύκτη της και ότι «επρόκειτο για την κόρη της» που είχε γεννηθεί το 1975, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της ιαπωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της, το οποίο βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του Τόκιο, βρήκαν το πτώμα μιας γυναίκας, κουλουριασμένο, ντυμένο με ένα μπλουζάκι και εσώρουχα μέσα στον καταψύκτη.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι «το πτώμα βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης» και ότι θα γίνει ιατροδικαστική εξέταση για να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου.

Η γυναίκα, η οποία συνελήφθη ως ύποπτη για εγκατάλειψη πτώματος, δήλωσε στους ερευνητές της αστυνομίας ότι η οσμή είχε απλωθεί στο σπίτι και ότι τότε αγόρασε τον καταψύκτη για να βάλει εκεί το πτώμα της κόρης της, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η γυναίκα αυτή, η οποία είχε κι άλλα παιδιά, ζούσε μόνη μετά τον θάνατο του συζύγου της πριν από μερικές εβδομάδες, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

