Πρόβλεψη για «ακραία επικίνδυνο καιρό» τα επόμενα 24ωρα – Ποιες περιοχές θα επηρεάσουν οι ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες

Τον κίνδυνο για πλημμυρικά επεισόδια υπογραμμίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε νεότερη πρόβλεψή του για τον καιρό, κάνοντας λόγο για ακραία επικίνδυνα φαινόμενα που θα πλήξουν την χώρα μας τα επόμενα 24ωρα.

Το απόγευμα της Πέμπτης (25/9) θα αναπτυχθεί ισχυρή βαροβαθμίδα στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες, ενώ από το μεσημέρι του Σαββάτου ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στο Ιόνιο θα προκαλέσει πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες σε πολλές περιοχές δυτικά της Πίνδου.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

2. Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

3. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!», γράφει αναλυτικά ο γνωστός μετεωρολόγος.

Τσατραφύλλιας: Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν από ισχυρές καταιγίδες

Ανάρτηση για την επιδείνωση του καιρού τα επόμενα 24ωρα έκανε και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες από τα ξημερώματα της Κυριακής σε 8 περιοχές της χώρας και για «βουτιά» της θερμοκρασίας από το Σάββατο.

Αναλυτικά, ο μετεωρολόγος αναφέρει τα εξής:

«”Ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά -θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά…”

Καλημέρα! Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού.

-Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) :

Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία ,Ζάκυνθος.

-Στη δεύτερη γραμμή:

Κεφαλονιά-Ιθάκη, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία.

-Επίσης κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο,

-Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.

Θα επανέλθω για επικαιροπόιηση».