Ανδρουλάκης: Η απάντηση στις δηλώσεις Γερουλάνου, Διαμαντοπούλου και Δούκα – «Κάποιες είναι προς τη λάθος κατεύθυνση»

Για ερασιτεχνισμό και διπλωματική αποτυχία αναφορικά με τη ματαίωση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ.

Στοχεύοντας στο εσωτερικό του κόμματος, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου, του Παύλου Γερουλάνου και του Χάρη Δούκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιδίωξε να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια.

Αναφορικά με τα σχόλια του Παύλου Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας», ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «στη ΔΕΘ δεν υπήρξε τομέας που το ΠΑΣΟΚ να μην είχε συγκεκριμένη πρόταση», υπογραμμίζοντας ότι «το ότι δεν κουβςντιάζουμε αυτά, δείχνει ότι κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση» και πρόσθεσε: «Αντί να γίνεται συζήτηση που αφορά τις θέσεις και το πρόγραμμα, ανοίγει ένας κύκλος εσωστρέφειας».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου ότι ευθύνη του ΠΑΣΟΚ δεν είναι «να γίνουμε η Καρυστιανού ή η Κωνσταντοπούλου, αλλά να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή», ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «57 άνθρωποι χάθηκαν, 57 οικογένειες θρήνησαν και θρηνούν. Πρέπει να έχουμε σεβασμό γιατί οι άνθρωποι αυτοί περνάνε μια μεγάλη περιπέτεια στη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί –χωρίς να εργαλειοποιεί– να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Όσον αφορά στις ενστάσεις του Χάρη Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ξεκαθάρισε εκ νέου ότι «δεν υπάρχει σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ».

Και περαιτέρω σχολίασε στον απόηχο δηλώσεων στελεχών του ΠΑΣΟΚ: «Χρέος μου ήταν να πάω στη ΔΕΘ και να το παρουσιάσω. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά, να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή».

«Το να προσπαθείς να εμφανίσεις τη προχειρότητα και τον ερασιτεχνισμό ως νίκη, νομίζω ότι είναι άλμα της λογικής. Υπήρχε ανακοινωμένο επισήμως ότι θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν. Πώς το ανακοινώσαμε εμείς και όχι αυτοί; Αυτό δεν δείχνει έναν ερασιτεχνισμό; Δεν έπρεπε εκ των προτέρων να αναρωτηθούν οι διπλωμάτες, ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Πρωθυπουργός γιατί δεν ανακοινώνει η άλλη πλευρά τη συνάντηση; Όταν εμφανίζεται ότι ο Ερντογάν αναβάλλει τη συνάντηση, ουσιαστικά παρουσιάζεται μια περιφρόνηση προς τη χώρα μας. Έπρεπε λοιπόν εκ των προτέρων να αναρωτηθεί ο Πρωθυπουργός “γιατί εμείς το ανακοινώσαμε και όχι η Τουρκία” και να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει το κύρος της χώρας».

Υπογράμμισε την προκλητική ρητορική του κ. Ερντογάν στον ΟΗΕ: «Ο Ερντογάν πήγε κι έκανε άλλη μια παρέλαση προκλήσεων εις βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Μίλησε από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για διχοτόμηση στην Κύπρο, ξεκάθαρα. Κανένας σεβασμός στα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τι άλλο είπε ο Ερντογάν; Καμία ενεργειακή επένδυση στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να δώσει το “οκ” η Τουρκία (!). Άρα και η πόντιση του καλωδίου που είναι ένα έργο ενταγμένο στα ευρωπαϊκά προγράμματα».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως πρέπει να συζητάμε με τη γείτονα αλλά χωρίς αυταπάτες και προπαγάνδα, εξηγώντας ότι «προπαγάνδα είναι τα “ήρεμα νερά”. Ακούμε τον κ. Μητσοτάκη μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών να λέει συνεχώς “έχουμε ήρεμα νερά”. “Ήρεμα νερά” είναι η “Γαλάζια Πατρίδα”; “Ήρεμα νερά” είναι η αδυναμία μας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας βάσει του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε μια επένδυση ενταγμένη σε ευρωπαϊκά προγράμματα; Ας πούμε καθαρά τα πράγματα: Η Τουρκία συνεχίζει στον δρόμο των προκλήσεων και των απειλών “αν κάνετε κάτι, θα μας βρείτε μπροστά σας”. Πρέπει με ενσυναίσθηση να χαράξουμε την εξωτερική μας πολιτική, να την εγκιβωτίσουμε στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και να πούμε στους Ευρωπαίους ότι δεν υπάρχει SAFE για την Τουρκία».

Σχετικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι να επιτραπεί η εκταφή της σορού του παιδιού του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «ένας χαροκαμένος γονέας, που έχασε το παιδί του, έχει ένα εύλογο αίτημα. Πρέπει αυτό το αίτημα να γίνει πράξη. Να σεβαστούμε τους γονείς. Ας είμαστε μια ανθρώπινη κοινωνία και ας αφήσουμε τα παιχνίδια με τους θεσμούς, που όταν θέλουμε, προσπαθούμε να τους επηρεάσουμε και όταν δεν θέλουμε, λέμε “προς Θεού, υπάρχει ανεξαρτησία”. Όταν ο Πρωθυπουργός έστειλε το 2023 την επιστολή στον κ. Ντογιάκο, ήταν παρέμβαση; Ναι ή όχι; Όλα όμως είναι α λα καρτ».

Κληθείς να σχολιάσει τοποθέτηση της προέδρου του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα σε συνέδριο, σημείωσε ότι «αυτός ο θεσμός δεν είναι για να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Ο καθένας με τον ρόλο του».

Ο κ. Ανδρουλάκης μάλιστα περιέγραψε τη συνεπή στάση του ΠΑΣΟΚ στα θέματα διαφάνειας: «Ήρθε η δικογραφία για την 717 που αν υπήρχε η τηλεδιοίκηση, δεν θα συνέβαινε η τραγωδία. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε προανακριτική για να διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής. Ο κ. Μητσοτάκης είπε όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ό,τι έκανε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον κ. Τριαντόπουλο ποιος τον οδήγησε σε παραίτηση; Το ΠΑΣΟΚ που πρότεινε προανακριτική και παραιτήθηκε. Δύο φορές κάναμε πρόταση μομφής στην κυβέρνηση(…) Οι πολίτες βλέπουν ότι ένα κόμμα προσπαθεί, -χωρίς να εργαλειοποιεί-, να αποκαλύψει την αλήθεια και να πιέσει τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε το αίτημα που υπέβαλαν το πρωί τα μέλη του κόμματος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κληθεί ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκης και στηλίτευσε την τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην κληθούν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου αλλά να σταλούν κλητεύσεις σε νεκρούς.

«Είναι επικίνδυνοι, δεν σέβονται τους θεσμούς, προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας και τη μνήμη τριών ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Ένας Πρωθυπουργός που φτάνει στο σημείο να πει στους Βουλευτές του, “μην έρθετε στη Βουλή να ψηφίσετε, μείνετε στα σπίτια σας, ψηφίστε επιστολικά για να σας ελέγξω”, έχει οποιοδήποτε μέτρο;» αναρωτήθηκε δηκτικά και ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα κάνει βήμα πίσω για τη διερεύνηση ενός τέτοιου σκανδάλου.

Τέλος αναφερόμενος στον πολιτικό στόχο του κόμματος, επισήμανε: «Έχω μια δέσμευση: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο έστω και με μια ψήφο, η Νέα Δημοκρατία θα πάει στην αντιπολίτευση και αυτά που είπα στη ΔΕΘ, θα γίνουν πράξη από την επόμενη ημέρα».