Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Γιώργου Μυλωνάκη

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Αντιθέτως, έγινε δεκτή πρόταση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να διεξαχθεί συζήτηση για την κλήση νέων μαρτύρων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιόδων 2015-2019 (περίοδο ΣΥΡΙΖΑ) και 2019-2025 (περίοδος ΝΔ).

Σχετική πρόταση για την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – μέλη της επιτροπής, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς, καθώς, όπως σημείωναν, έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγγκεκριμένα, «1. κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης και 2. κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για έωλη πρόταση με «fake news» έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης: «Καταθέτω στην επιτροπή μας τα πρακτικά της απαντήσεως που έδωσε ο κ. Μυλωνάκης, όπου, αυτό το ψευδέστατο και συκοφαντικό, ταυτόχρονα και άθλιο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει: Ο κ. Μυλωνάκης δεν έχει υπηρεσιακό σημείωμα που συνδεέεται με τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», είπε ο κ. Λαζαρίδης και τόνισε: «Φτάνει με τα fake news και με μία λογική και πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Αδιανόητη χαρακτήρισε η κ. Αποστολάκη την «απαγόρευση της κλήτευσης», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησε με την κλήτευση Μυλωνάκη και ενδεχομένως κατ’ αντιπαράσταση με τον κ. Σαλάτα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε παρελκυστική την πρόταση της ΝΔ για συζήτηση περί κλήσης νέων μαρτύρων μετά από έναν-δύο μήνες.

«Στη βράση κολλάει το σίδερο», επεσήμανε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας.

«Ναι» στην κλήτευση του κ. Μυλωνάκη είπαν, επίσης, οι βουλευτές της «Νίκης», Γ. Ρούντας, της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας και των ανεξαρτήτων, Αλ. Αυλωνίτης.

Σε αναφορές βουλευτών της αντιπολίτευσης που υπονόησαν ότι σε τηλεοπτική εμφάνισή του, εξέφρασε διαφοροποιημένη άποψη από το κόμμα του για την κλήτευση Μυλωνάκη, ο βουλευτής της ΝΔ, Ευ. Λιάκος υπογράμμισε ότι «προς αποκατάσταση της αλήθειας» το σχετικό απόσπασμα είχε ως εξής: «Θα το συζητήσουμε και τον επόμενο μήνα, όπως είπε και ο πρόεδρος της επιτροπής ότι θα υπάρξει ημερήσια διάταξη με ποιους θα εμπλουτιστεί ο κατάλογος (των μαρτύρων)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ