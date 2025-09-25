Τέμπη: Εκταφή ζητούν Καρυστιανού και Κωνσταντινίδης – Υπομνήματα για εκ νέου άνοιγμα της δικογραφίας

Εξελίξεις στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη καθώς, μετά τον Παύλο Ασλανίδη, η Μαρία Καρυστιανού και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, κατέθεσαν υπομνήματα για την εκταφή των συγγενών τους και επανεκκίνηση της ανακριτικής διαδικασίας.

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης, σύζυγος της Βασιλικής Χλωρού, κατέθεσαν ξεχωριστά υπομνήματα ενώπιον της Προέδρου Εφετών Λάρισας και ζητούν εκ βάθρων διαδικασίες, με αιτήματα για εκταφές και άνοιγμα της δικογραφίας. Στα κείμενά τους καταγγέλλουν παραλείψεις της ανάκρισης και ζητούν την εξαίρεση δικαστικών λειτουργών που είχαν εμπλακεί μέχρι σήμερα.

