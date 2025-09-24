Τέμπη: Ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του

Νέο αίτημα για την εκταφή του γιου του, Δημήτρη, προκειμένου να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε «ορφανά» τεμάχια του σώματός του, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννη Μαντζουράνη, «στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του».

«Σήμερα, την 24-9-2025, κατετέθη Αίτηση του Παύλου Ασλανίδη, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Ιωάννη Μαντζουράνη, ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας Προέδρου Εφετών, κ. Μαρίας Λιάνου, στην οποία έχει διαβιβαστεί η με αριθμό ΒΜ Φ2023/49 δικογραφία των Τεμπών μετά της με αριθμό 1/2025 Εισαγγελικής Πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, κ. Λάμπρου Τσόγκα, με αίτημα την εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών. Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

Αναλυτικά το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη

«Του Παύλου Ασλανίδη του Ιωάννη και της Λουκίας, δημοτικού υπαλλήλου, κατοίκου Πυλαίας Θεσσαλονίκης και στην οδό Γαλήνης, αριθμός 2, γεννηθέντος στη Θεσσαλονίκη την 19-8-1967, κατόχου του με Α.Δ.Τ. ΑΟ219264 ΤΑ Πυλαίας – Χορτιάτη, με Α.Φ.Μ. 037884619.

Ι. Α.

1. Την 20-11-2024 υπέβαλα Αίτηση ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή του Εφετείου Λάρισας, κ. Σωτηρίου Μπακαΐμη, για την έκδοση Διάταξης για την εκταφή της σορού του υιού μου, Δημητρίου Ασλανίδη, ο οποίος απεβίωσε ένεκα της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών στην περιοχή του Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισας την 28-2-2023, με σκοπό τη διενέργεια επ’ αυτής όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε τον θάνατό του.

2. Την 28-11-2024 ο ανωτέρω Εφέτης Ανακριτής εξέδωσε τη με αριθμό 26/2024 Διάταξή του, με την οποία απέρριψε το σχετικό Αίτημα μου.

3. Την 18-12-2024 προσέφυγα κατά της προειρημένης απορριπτικής Διάταξης του Εφέτη Ανακριτή ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.

4. Επί της εν λόγω Προσφυγής μου, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας εξέδωσε την 30-1- 2025 το με αριθμό 14/2024 Βούλευμά του, που απορρίπτει την ως άνω Προσφυγή.

Β.

1. Την 11-3-2025 επανήλθα με νέα Αίτηση για την εκταφή της σορού του αδικοχαμένου υιού μου, την οποία υπέβαλα ενώπιον του Εφέτη Ανακριτή του Εφετείου Λάρισας, κ. Σωτηρίου Μπακαΐμη.

2. Την 15-4-2025 ο Εφέτης Ανακριτής του Εφετείου Λάρισας, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, απέρριψε την προειρημένη Αίτησή μου με τη με αριθμό 20/2025 Διάταξή του.

3. Την 24-7-2025 προσέφυγα εκ νέου ενώπιων του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας.

4. Επί της δεύτερης Προσφυγής μου, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας εξέδωσε την 8-8- 2025 το με αριθμό 117/2025 Βούλευμά του, που και πάλι απορρίπτει την εν λόγω Προσφυγή μου.

ΙΙ. Επειδή η αιτούμενη ανακριτική πράξη είναι απολύτως αναγκαία για τη διακρίβωση των αιτιών θανάτου του υιού μου, αφού δεν έλαβαν χώραν οι δέουσες εξετάσεις, ειμή μόνο ταυτοποίηση DNA τριών (3) εκ των οκτώ (8) τεμαχίων του σώματος του νεκρού υιού μου, που ετέθησαν στο φέρετρο,

Επειδή, όπως ρητώς αναφέρει το από 22-9-2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου «στην περίπτωση της δικογραφίας των Τεμπών, αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι, μετά τη σύνταξη της πρότασης του Εισαγγελέα Εφετών προς τον Πρόεδρο Εφετών για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων.», έχετε την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα να παραγγείλετε την επιστροφή της δικογραφίας για τη συνέχιση της ανάκρισης και ως εκ τούτου, a fortiori έχετε και την αρμοδιότητα να παραγγείλετε και συγκεκριμένη ανακριτική πράξη,

Επειδή είναι ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο Εφέτης Ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωσή του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα,

Επειδή, κατά τα προεκτεθέντα, η αιτούμενη πράξη αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ (sine qua non) για την αναζήτηση και πιθανή ανεύρεση των αιτιών θανάτου του υιού μου, Δημητρίου Ασλανίδη,

Επειδή είμαι πατέρας του αείμνηστου, Δημητρίου Ασλανίδη, ο οποίος πέθανε ένεκα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος την 28-2-2023 στην περιοχή του Ευαγγελισμού Τεμπών Λάρισας,

Επειδή στο πλαίσιο της διερευνώμενης υπόθεσης έχω δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας,

Επειδή έχω πρόδηλο, άμεσο, προσωπικό, έννομο συμφέρον και δικαίωμα ως παριστάμενος προς υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά και ως πατέρας να γνωρίζω υπό ποιες συνθήκες επήλθε ο θάνατος του υιού μου, Δημήτρη, το σώμα του οποίου, όπως απεικονίζεται σε φωτογραφία, που μου επιδείχθηκε, μετετράπη σε μια άμορφη μάζα (Βλέπε σχετικά 1, 2, 3),

Επειδή η διενέργεια της αιτούμενης ανακριτικής πράξης με επιστροφή της σχετικής δικογραφίας στον αρμόδιο Εφέτη Ανακριτή, δεν πρόκειται να διαρκέσει άνω των 30 ημερών, όπερ σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία σοβαρή καθυστέρηση στην παραπομπή της σχετικής υπόθεσης στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου, Επειδή, μολονότι ως Πρόεδρος Εφετών έχετε λάβει μέρος στην έκδοση του με αριθμό 117/2025 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με το οποίο απερρίφθη σχετική Προσφυγή μου κατά Ανακριτικής Διάταξης, που απέρριψε αίτημα μου για εκταφή των τεμαχίων του σώματος του νεκρού υιού μου για να διενεργηθούν οι αναγκαίες εξετάσεις προς ταυτοποίηση πέντε (5) «ορφανών» τεμαχίων, τα οποία ετέθησαν στο φέρετρο του υιού μου, καθώς και αναζήτηση και διακρίβωση των αιτιών θανάτου του, δεν υπάρχει ουδέν ανυπέρβλητο κώλυμα μεταβολής της δικανικής πεποίθησής σας, ενόψει και των νέων δεδομένων, που ήδη έχουν προκύψει και συγκλονίζουν το Πανελλήνιο,

Επειδή η μέχρι σήμερα άρνηση διενέργειας της αιτούμενης ανακριτικής πράξης υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και συνακολούθως την Ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αφού δεν συνοδεύεται από σοβαρά επιχειρήματα και αιτιολογείται ανεπαρκώς με προσφυγή στα περιβόητα τρία (3) βίντεο, μολονότι σε όλα τα αιτήματά μου ουδεμία αναφορά υπάρχει σε παράνομα ή νόμιμα φορτία χημικών ουσιών, αλλά εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ο τάφος του τέκνου του και ποια είναι τα αίτια του αιφνιδίου και βίαιου θανάτου του,

Επειδή η τυχόν απόρριψη του εν λόγω Αιτήματός μου καθιστά ανέφικτη την άσκηση προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων μου,

ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου».

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

1) Να παραγγείλετε την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της με την εκτέλεση ανακριτικών πράξεων και, συγκεκριμένως, με την εκταφή των τεμαχίων της σορού του πολυαγαπημένου μου υιού, Δημήτρη, και τη διενέργεια επ’ αυτών όλων των απαραίτητων βιοχημικών εξετάσεων ώστε να διακριβωθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το τι προκάλεσε τον θάνατό του, αλλά και να ταυτοποιηθούν τα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια, που δεν συνοδεύονται από Έκθεση Ταυτοποίησης (DNA) και ερρίφθησαν στο φέρετρο του υιού μου.

2) Να μου χορηγηθεί ακριβές αντίγραφο αυτής της Αίτησης.

Δήλωση του δικηγόρου του Παύλου Ασλανίδη, Γιάννη Μαντζουράνη

