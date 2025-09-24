Βόλος: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του αδικοχαμένου Ιάσονα – «Στο λατρευτό μας παλικάρι» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη που βρήκε τραγικό θάνατο στο Βόλο, όταν το πλέξιγκας της ταράτσας πολυκατοικίας υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό, είπαν σήμερα συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η νεκροφόρα με γαμήλιο στολισμό έφτασε στις 5 περίπου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς ο κόσμος για να αποχαιρετίσει τον αδικοχαμένο Ιάσονα, ενώ στεφάνι απέστειλε μεταξύ άλλων το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο 21χρονος.

«Στο λατρευτό μας παλικάρι» έγραφε το στεφάνι των γονέων του Ιάσονα. «Στον Jason» έγραφε αυτό των φίλων του.

Συγκινητικά ήταν τα λόγια ενός πολύ καλού φίλου του αδικοχαμένου φοιτητή.

Δείτε φωτογραφίες