Βόλος: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του αδικοχαμένου Ιάσονα – «Στο λατρευτό μας παλικάρι» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βόλος: Ο 21χρονος Ιάσονας που σκοτώθηκε έπειτα από πτώση στο κενό

Το τελευταίο «αντίο» στον 21χρονο Ιάσονα Ποπώλη που βρήκε τραγικό θάνατο στο Βόλο, όταν το πλέξιγκας της ταράτσας πολυκατοικίας υποχώρησε και βρέθηκε στο κενό, είπαν σήμερα συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι.

Βόλος: Σε σοκ οι φίλοι του Ιάσονα για τον θάνατό του- Οι στιγμές πανικού μετά τη μοιραία πτώση του 21χρονου, την Τετάρτη η κηδεία του

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, η νεκροφόρα με γαμήλιο στολισμό έφτασε στις 5 περίπου το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, όπου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς ο κόσμος για να αποχαιρετίσει τον αδικοχαμένο Ιάσονα, ενώ στεφάνι απέστειλε μεταξύ άλλων το Τμήμα Φυσικής Αγωγής στο οποίο φοιτούσε ο 21χρονος.

«Στο λατρευτό μας παλικάρι» έγραφε το στεφάνι των γονέων του Ιάσονα. «Στον Jason» έγραφε αυτό των φίλων του.

Συγκινητικά ήταν τα λόγια ενός πολύ καλού φίλου του αδικοχαμένου φοιτητή.

Δείτε φωτογραφίες

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

ΚΗΔΕΙΑ ΒΟΛΟΣ 21ΧΡΟΝΟΣ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσες νύχτες αϋπνίας επιταχύνουν την άνοια – Τι αναφέρουν μελέτες;

Στο «κόκκινο» η έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο Καρπάθου

Συντάξεις χηρείας: Τα σενάρια για τις μειώσεις – Οι «γκρίζες» περιπτώσεις

Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Όποιος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, θα πληρωθεί κανονικά

Ο μυστηριώδης φάκελος του πρώτου προέδρου της Τσεχοσλοβακίας ανοίχθηκε – Τι εμπεριέχει;

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το χρυσόψαρο στην εικόνα σε 9 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μύκονος: Τραγωδία με 68χρονο που πνίγηκε στη θάλασσα

Ένας 68χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου το πρωί της Τετάρτ...
20:04 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: «Θα σε τρυπήσω με μαχαίρι» – Ένοχος 60χρονος για απειλές κατά της αδελφής του

Ένας 60χρονος οδηγήθηκε σήμερα 24/9 ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κ...
19:50 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Νέα «χτυπήματα» σε λαθραία ποτά και παράνομες αποστακτικές μηχανές – Τι κατασχέθηκε σε Αργολίδα και Κρήτη – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτ...
19:46 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 2,2 Ρίχτερ στην Αθήνα – Στην Μεταμόρφωση το επίκεντρο

Σεισμός 2,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ανα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος