Θεσσαλονίκη: Μέλη του Ρουβίκωνα σκαρφάλωσαν στο κτίριο όπου στεγάζεται το προξενείο των ΗΠΑ και πέταξαν τρικάκια για την Παλαιστίνη – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9) ώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη του «Ρουβίκωνα» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην συνέχεια πέταξαν τρικάκια για την Παλαιστίνη στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία λόγω της παρουσίας περιπολικών και δυνάμεων ασφαλείας.

Δείτε εικόνες και βίντεο: