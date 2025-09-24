Σοβαρές καταγγελίες Νίκου Σαλάτα: «Αδιανόητο να αγνοείται ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν καταγγέλλει 17 αδικήματα» – Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του

Σε μια σειρά από αποκαλύψεις και καταγγελίες προέβη κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του υπό συνθήκες έντονης αντιπαράθεσης με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής του βρέθηκε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, την οποία κατονόμασε ως κεντρικό πρόσωπο σε σειρά ποινικών και πειθαρχικών υποθέσεων.

Ο κ. Σαλάτας ισχυρίστηκε ότι είχε αποστείλει αναφορές προς την ευρωπαϊκή εισαγγελία σχετικά με 20 αδικήματα που, κατά τον ίδιο, βαρύνουν την κα. Τυχεροπούλου, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί.

«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ενημέρωση της εισαγγελέως εφετών και συντονίστριας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, κας Κυβέλου, για την κατάσταση, δεν υπήρξε καμία αντίδραση.

«Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα», υποστήριξε.

Μάλιστα, όπως κατέθεσε, η ίδια η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε λίγο αργότερα την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου στη δομή της, με ανακριτικά καθήκοντα. «Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα», πρόσθεσε.

Ο κ. Σαλάτας αναφέρθηκε εκτενώς και στην επαγγελματική πορεία της κ. Τυχεροπούλου, επισημαίνοντας ότι εντός ολίγων ημερών από την ανάληψη καθηκόντων του κ. Σημανδράκου το 2022, της ανατέθηκε διευθυντική θέση στην πλέον νευραλγική επιτροπή του Οργανισμού. Αργότερα, φέρεται να συγκέντρωσε στα χέρια της δύο κρίσιμες διευθύνσεις.

«Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου, έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας, φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης», σημείωσε.

Ακόμα πιο αιχμηρός έγινε όταν υποστήριξε ότι αγνοήθηκε συστηματικά από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ενώ είχε διαβιβάσει σοβαρές καταγγελίες.

«Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα», πρόσθεσε.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε ακόμη ότι στοχοποιήθηκε με σφοδρότητα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η οποία τον κατηγόρησε για παρεμπόδιση του ελέγχου.

«Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για πιέσεις προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, ώστε να εγκρίνει παρατύπως την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου.

«Ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. Πράγματα παρανοϊκά για μένα», δήλωσε.

Ο κ. Σαλάτας, αναφερόμενος στην περίοδο 2022-2023, εξέφρασε την έντονη δυσπιστία του για τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, κάνοντας λόγο για επιλεκτική διερεύνηση των υποθέσεων: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν, το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη».

Ολοκληρώνοντας, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι – όπως ισχυρίζεται – κανείς δεν τον κάλεσε να καταθέσει για τα στοιχεία που είχε συλλέξει.

«Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται», είπε.