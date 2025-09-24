Αίγιο: Διάρρηξη αυτοκινήτου με λεία… κέρματα

Συνελήφθη ένας άνδρας στο Αίγιο που διέρρηξε αυτοκίνητο και έκλεψε 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκαλώντας παράλληλα φθορές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η λεία ήταν ένα πορτοφόλι με 12 ευρώ

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης παραβίασε σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφαίρεσε το ποσό των 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκαλώντας παράλληλα φθορές στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.