Αίγιο: Διάρρηξη αυτοκινήτου με λεία… κέρματα

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Συνελήφθη ένας άνδρας στο Αίγιο που διέρρηξε αυτοκίνητο και έκλεψε 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκαλώντας παράλληλα φθορές. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Η λεία ήταν ένα πορτοφόλι με 12 ευρώ

Συγκεκριμένα, η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης παραβίασε σταθμευμένο αυτοκίνητο και αφαίρεσε το ποσό των 12,3 ευρώ σε κέρματα, προκαλώντας παράλληλα φθορές στο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Pelop, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

18:38 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Σοκ στο Γαλάτσι: Συνελήφθη 14χρονος σε δημοτικό σχολείο – Μπήκε στις τουαλέτες και φωτογράφισε 9χρονο μαθητή

Σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 14χρονου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης στο Γαλάτσ...
18:20 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Blue Star Χίος: Συνελήφθησαν ο Πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού – Πώς συνέβη το δυστύχημα

Στη σύλληψη του Πλοιάρχου και του Α΄ Μηχανικού του επιβατηγού-οχηματαγωγού «Blue Star Χίος» Ν....
18:13 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι 24/9 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν έν...
17:04 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Μετρό: Βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό «Ακρόπολη» – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ – ΦΩΤΟ

Άγνωστοι βανδάλισαν την διάσημη αφίσα της Μελίνας Μερκούρη στον σταθμό του Μετρό «Ακρόπολη». Τ...
