Ασπρόπυργος: Για ρευματοκλοπή και όπλα οι 17 συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης 7 Αυγούστου, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων κ.α.

Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- ηχεία μεγάλης ισχύος,

σιδερογροθιά,

γκλοπ,

ξιφίδιο καθώς και

καταγραφικό μηχάνημα μαζί με -4- κάμερες.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

