Ασπρόπυργος: Βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς – Καταιγισμός πυρών και 17 συλλήψεις

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο χθες το απόγευμα μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση.

Ακούστηκαν δεκάδες πυροβολισμοί και οι σφαίρες πέρασαν μέσα από τοίχους σπιτιών, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους. Η αστυνομία προχώρησε σε 17 συλλήψεις.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον καταυλισμό «Νέα Ζωή», όταν 4 άτομα Ρομά, που βρισκόταν μέσα σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν οι ομογενείς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε ιδιωτική επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, η οποία φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. Ωστόσο, η κατάσταση δεν εκτονώθηκε. Οι Ρομά, τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες καλούσαν προκλητικά τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να εξέλθουν από τον χώρο.

Από τα πυρά προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο αυτοκίνητο των ομογενών όσο και στο κτίριο της επιχείρησης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές «αδέσποτες» σφαίρες κατέληξαν σε παρακείμενες κατοικίες, διαπερνώντας τοίχους και σκορπώντας τον τρόμο σε κατοίκους της περιοχής.

Δείτε το βίντεο: