Θεσσαλονίκη: Μπήκαν οι πρώτες «δαγκάνες» σε παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα – ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε από σήμερα (07/08) η εφαρμογή του μέτρου με τις «δαγκάνες» σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια περιπολίας δημοτικοί αστυνομικοί εντόπισαν επί της οδού Αγίου Δημητρίου, κοντά στο τουρκικό προξενείο, ένα αυτοκίνητο το οποίο παρανόμως είχε σταθμεύσει σε θέση που είναι για τουριστικά λεωφορεία. Οι δημοτικοί αστυνομικοί βεβαίωσαν παράβαση και τοποθέτησαν «δαγκάνα» στη μια του ρόδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε και ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Όπως είπε στο ίδιο τοπικό μέσο ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Κώστας Τσιαπακίδης, «ήταν το πρώτο περιστατικό σήμερα στο οποίο εφαρμόστηκε το μέτρο με τις δαγκάνες». Πλέον, όπως εξήγησε ο αντιδήμαρχος, ο ιδιοκτήτης του οχήματος το οποίο ήταν με ξένες πινακίδες πρέπει να προσέλθει στο δημαρχείο, να πληρώσει το πρόστιμο των 40 ευρώ και στη συνέχεια η δημοτική αστυνομία να αποδεσμευτεί η ρόδα από τη «δαγκάνα».

Στο στόχαστρο των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι πλέον με τροχοσφιχτήρες, μπαίνουν τα οχήματα που σταθμεύουν σε θέσεις κατοίκων από το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και τα οχήματα εκείνα που οι ιδιοκτήτες τους τα παρκάρουν σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης και σε ράμπες ΑμεΑ.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ξεκαθάρισε ότι πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι κάποιες θέσεις, είτε των κατοίκων είτε για τις φορτοεκφορτώσεις, δεν είναι για όλους.