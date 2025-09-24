Ζελένσκι: «Κυβερνά ο νόμος των όπλων – Το Διεθνές Δίκαιο έχει καταρρεύσει»

«Κανείς άλλος εκτός από εμάς τους ίδιους δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Μόνο ισχυρές συμμαχίες, μόνο ισχυροί εταίροι και μόνο τα δικά μας όπλα. Ο 21ος αιώνας δεν διαφέρει πολύ από το παρελθόν. Αν ένα έθνος θέλει ειρήνη, πρέπει ακόμα να δουλέψει πάνω στα όπλα. Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει. Όχι το διεθνές δίκαιο ούτε η συνεργασία», δήλωσε από το βήμα της Γ.Σ. του ΟΗΕ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως είπε, δεν υπάρχει “κανένας διεθνής θεσμός που να μπορεί πραγματικά να σταματήσει” οποιαδήποτε επιθετικότητα και υπέδειξε την Παλαιστίνη, τη Σομαλία και το Σουδάν. “Τι μπορεί να περιμένει πραγματικά το Σουδάν ή η Σομαλία ή η Παλαιστίνη ή οποιοσδήποτε άλλος λαός που ζει μέσα σε πόλεμο από τον ΟΗΕ ή το παγκόσμιο σύστημα εδώ και δεκαετίες, μόνο δηλώσεις και δηλώσεις”, είπε.

Και πρόσθεσε: “Δεν είναι μόνο η Γάζα, αλλά και η Γάζα: “Ακόμα και τώρα, η Συρία, μετά από όλες τις αλλαγές, πρέπει ακόμα να απευθύνει έκκληση στον κόσμο να χαλαρώσει τις κυρώσεις που πνίγουν την οικονομία της. Πρέπει να το ζητήσει και να περιμένει. Η Συρία αξίζει την ισχυρότερη δυνατή υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα”.

«Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της χώρας μου συνεχίζεται, άνθρωποι εξακολουθούν να πεθαίνουν κάθε εβδομάδα, αλλά δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός επειδή η Ρωσία αρνείται.

Η Ρωσία απήγαγε χιλιάδες Ουκρανόπουλα και εμείς φέραμε μερικά από αυτά πίσω. Και ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν. Αλλά πόσος καιρός θα χρειαστεί για να τα φέρουμε πίσω όλα αυτά, από τα οποία η παιδική ηλικία ξεγλιστράει πιο γρήγορα από ό,τι οι ενήλικες μπορούν να βοηθήσουν;”.

Αναφερόμενος ο Ζελένσκι στην κατάσταση στο Αφγανιστάν και στα “καρτέλ σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής που είναι πιο ισχυρά από την κυβέρνηση”, είπε. “Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την κατάρρευση του διεθνούς δικαίου και την αδυναμία των διεθνών θεσμών, οπότε πρόκειται για την άνοδο των όπλων”, λέει.

Δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα αποτίοντας φόρο τιμής στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας μόνο ότι “ο Θεός τον έσωσε από μια απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας” και σημειώνει την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ και της Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτσκα που δολοφονήθηκε στις ΗΠΑ.

“Ζούμε τώρα την πιο καταστροφική κούρσα εξοπλισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας, επειδή αυτή τη φορά περιλαμβάνει την τεχνητή νοημοσύνη. Και αν δεν υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας εκτός από τους φίλους και τα όπλα, και αν ο κόσμος δεν μπορεί καν να ανταποκριθεί σε όλες τις απειλές, και αν δεν υπάρχει ισχυρή πλατφόρμα για τη διεθνή ασφάλεια, θα απομείνει κάποιο μέρος στη Γη που να είναι ακόμα ασφαλές για τους ανθρώπους;” διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ουρανίας.