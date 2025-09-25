Η Ευριδίκη ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή – Η παράσταση και ο ρόλος που θα την απολαύσουμε

Το Σπίτι της Κύπρου, στο πλαίσιο των Ημερών Κύπρου 2025, διοργανώνει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Κόκκινο Γράμμα» σε σύνθεση/σκηνοθεσία Σαλίνας Γαβαλά και σε ρόλο αφηγήτριας την Ευριδίκη.

Μια μουσικοθεατρική παράσταση – ωδή στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τον ποιητή και αγωνιστή που θυσίασε τη ζωή του για την ελευθερία.

Η ιστορία ενός μεγάλου πλατωνικού έρωτα, η ιστορία μιας χώρας, του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, μνήμες, γεγονότα, ποιήματα, τραγούδια, με κεντρικό άξονα τον ήρωα και ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, μέσα από τα μάτια της γυναίκας που ο ίδιος αγάπησε όσο δυνατά αγάπησε την Ελλάδα και την ιδέα της απελευθέρωσης.

Η παράσταση ενώνει θεατρική δράση, αρχειακό υλικό και ζωντανή μουσική, ενώ οι τραγουδιστές – ηθοποιοί ερμηνεύουν τα μελοποιημένα ποιήματα του Ευαγόρα από τους Μάριο Τόκα, Δημήτρη Λάγιο, Σωτήρη Καραγιώργη και Γιάγκο Σουρουλλά.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης.

 ΠΡΟΣΩΠΑ

Αφηγήτρια: Ευρυδίκη

Λύα: Σαλίνα Γαβαλά

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Γιώργος Χουβαρδάς

Πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης

Συμμετέχει η Παιδική – Νεανική & Γυναικεία

Χορωδία “Νηρηίδες” Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 20.00

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης | Πειραιώς 206, Ταύρος | 210 3418550

Είσοδος ελεύθερη | Απαραίτητη η κράτηση θέσεων | Κράτηση ηλεκτρονικά www.mcf.gr

 

