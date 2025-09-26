Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ η 47η δημόσια κλήρωση της φορολοταρίας για τις συναλλαγές του Αυγούστου του 2025. Στη φορολοταρία αναδείχθηκαν 556 τυχεροί οι οποίοι θα λάβουν ποσά ύψους 1.000 ευρώ με 50.000 ευρώ. Αναλυτικά τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ

500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως κάθε μήνα, κάθε ευρώ δαπάνης που γίνεται με πλαστικό χρήμα (κάρτες ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) δίνεται ένας λαχνός στον φορολογούμενο με ανώτατο μηνιαίο όριο δαπανών 10.000 ευρώ.

Εάν όμως το ποσό που καταναλώνεται με χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής μέσα στο μήνα αναφοράς υπερβαίνει το 30%, 50% ή 70% του μηνιαίου εισοδήματος (το 1/12 του ετήσιου), τότε οι λαχνοί διπλασιάζονται, τριπλασιάζονται ή τετραπλασιάζονται αντίστοιχα.