Ηράκλειο: Δύο περιστατικά πτώσης μπαλκονιών μέσα σε λίγη ώρα – Αυστηρή σύσταση από την Πολεοδομία

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη μπαλκόνια Ηράκλειο

Δύο περιστατικά πτώσης μπαλκονιών μέσα σε λίγη ώρα στο Ηράκλειο σήμαναν συναγερμό, φέρνοντας στο σημείο Δημοτική Αστυνομία και Πολεοδομία.

Με αφορμή τα σημερινά περιστατικά με την πτώση μπαλκονιού στην οδό Χρύσανθου Οικονόμου και την κατάρρευση τμήματος της εξωτερικής τοιχοποιίας κτίσματος στην οδό Γιαννίκου στη συνοικία του Λάκκου, η Πολεοδομία Ηρακλείου απευθύνει αυστηρή σύσταση και έκκληση προς στους ιδιοκτήτες να διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους στα ακίνητά τους και να προχωρούν στις απαραίτητες συντηρήσεις όπου θεωρείται απαραίτητο.

Η αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας & Δημοτικής Περιουσίας Στέλα Αρχοντάκη μίλησε για το πρόβλημα των ετοιμορροπίων στην παλιά πόλη επισημαίνοντας τους παράγοντες κινδύνου κατάρρευσης: «Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε ετοιμορροπίες στην παλιά πόλη που αφορούν ακόμα και στον πρόβολο του δώματος, το γείσο της ταράτσας, ο οποίος είναι στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής. Τα οικήματα και κτίσματα που εμφανίζουν ετοιμορροπίες είναι εύκολο να καταρρεύσουν ακόμα και από δυνατό αέρα, δυνατή βροχή αλλά και από μικρό σεισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σε επαγρύπνηση και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να φροντίζουν για τη συντήρηση των οικοδομών τους».

Ηράκλειο μπαλκόνι
Φώτο: creta24
Ηράκλειο μπαλκόνι
Φώτο: creta24
Ηράκλειο μπαλκόνι
Φώτο: creta24

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κ. Αρχοντάκη για την πτώση του μπαλκονιού σε ιδιωτικό χώρο στην οδό Χρύσανθου Οικονόμου, οι μηχανικοί της Πολεοδομίας Ηρακλείου έχουν ολοκληρώσει την αυτοψία στο σημείο και προχωρούν σε έκθεση κατεδάφισης που θα κοινοποιηθεί στον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει ήδη ενημερωθεί και έχει διαβεβαιώσει την Υπηρεσία ότι θα προβεί στην άρση των ετοιμορροπιών της οικοδομής. Ως προς το ακίνητο της οδού Γιαννίκου, έχει γίνει αυτοψία και θα κοινοποιηθεί η έκθεση άρσης της ετοιμορροπίας στον ιδιοκτήτη. Στη μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών, ο φάκελος θα κατατεθεί στον εισαγγελέα.

