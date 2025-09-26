Ηράκλειο: «Θεριακλής» επιβάτης άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροπλάνο και συνελήφθη

Ένας «θεριακλής» επιβάτης βρισκόταν στην πτήση Άμστερνταμ – Ηράκλειο, και προκάλεσε αναστάτωση στο αεροπλάνο, αφού… άναψε τσιγάρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο επιβάτης, παλαιστινιακής καταγωγής, φαίνεται πως δεν μπορούσε να περιμένει να ολοκληρωθεί η πτήση και ήθελε να κάνει ένα τσιγάρο. Αδιαφορώντας για τη νομοθεσία, έβγαλε το τσιγάρο και το άναψε με τους συνεπιβάτες του να αντιδρούν έντονα.

Παρά τις παρατηρήσεις των αεροσυνοδών ο «θεριακλής» επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με αποτέλεσμα να ενημερωθούν οι αστυνομικοί του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο «Νίκος Καζαντζάκης» οι αστυνομικοί τον περίμεναν και του πέρασαν χειροπέδες.