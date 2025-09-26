Ερντογάν: Θα πάρουμε το μερίδιο των πόρων που μας αναλογεί στη Μεσόγειο με βάση την αρχή «win -win» – Τι είπε για Κύπρο, Λιβύη και Αίγυπτο

Στα θέματα της ανατολικής Μεσογείου και το Κυπριακό αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συζήτηση εφ’ όλης της ύλης που είχε με δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο και τις κοινές ναυτικές ασκήσεις των δύο χωρών και εάν αυτή η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες παρόμοια με αυτή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η ειρήνη που επιτεύχθηκε μέσω της διαμεσολάβησης της Τουρκίας μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και οι κοινές ασκήσεις των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια διακοπής αποτελούν απτές ενδείξεις του ρόλου που διαδραματίζει η Τουρκία στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Επισήμανε ότι η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή και ανέφερε: Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ιστορικά επίπεδα. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε αυτούς τους τομείς συνεργασίας. Η Τουρκική Δημοκρατία δεν διεκδικεί τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός, αλλά είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας για τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή “win-win”. Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί επανυπολογισμούς στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι, δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης.

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας στο Κυπριακό μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα στις 19 Οκτωβρίου ο Ερντογάν απάντησε ότι «οι σκέψεις και οι πολιτικές μας στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρες».

Επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους και σημείωσε ότι το θέμα έχει πλέον κλείσει για την Άγκυρα. «Κανείς δεν μπορεί να μας παρασύρει ξανά σε συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να αποδεχθούν την ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Αυτό το έχουμε ήδη δηλώσει με σαφήνεια στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Επαναλάβαμε τη θέση μας εκεί και τη δηλώσαμε σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήταν λάθος να περιμένουμε να αλλάξει αυτή η στάση, υπογράμμισε ο Ερντογάν.

«Πιστεύουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός θα κάνει τη σωστή, την πιο κατάλληλη επιλογή. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυητής, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές μας», σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Φεύγουμε από την Ουάσιγκτον ικανοποιημένοι»

Ο Ερντογάν ρωτήθηκε πώς ήταν το κλίμα στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Τραμπ και αν ήταν τόσο θερμό όσο και μπροστά στις κάμερες.

«Ο κ. Τραμπ και η αντιπροσωπεία του μας υποδέχτηκαν θερμά στον Λευκό Οίκο. Φεύγουμε από την Ουάσινγκτον ικανοποιημένοι. Ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορούσε να αμαυρωθεί από τις “λάσπες”. Πραγματοποιήσαμε τις συναντήσεις μας με τον κ. πρόεδρο σε μια φιλική, εποικοδομητική και παραγωγική ατμόσφαιρα. Η σχέση μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ καλή από το παρελθόν, όπως είναι γνωστό. Είχαμε έναν ξεχωριστό διάλογο κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας και αυτό συνεχίζεται», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Πιστεύω ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις. Χρησιμοποιούσαμε πάντα, και συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε, σαφή, ξεκάθαρη και βασισμένη σε αρχές γλώσσα όταν μιλάμε με τους φίλους μας. Ο κ. Τραμπ είναι ένας πολιτικός που απολαμβάνει να μιλάει ανοιχτά και εκφράζει τις απόψεις του χωρίς δισταγμό. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Η επίλυση κάθε ζητήματος σε μία μόνο συνάντηση είναι, φυσικά, αδύνατη. Ωστόσο, αυτή η επαφή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο σε πολλά ζητήματα», διευκρίνισε.

«Τόσο ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών όσο και οι δυνατότητες των δύο χωρών μας είναι εμφανείς. Έχουμε έναν διμερή εμπορικό στόχο ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ως ηγέτες, διαθέτουμε την πολιτική βούληση να τον εφαρμόσουμε. Κατά τη συνάντησή μας, συζητήσαμε για το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και το συριακό ζήτημα. Υποστηρίζω επίσης το όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη. Στο δείπνο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα από όλες τις οπτικές γωνίες. Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοί μου υπουργοί συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα», σχολίασε ο Ερντογάν.