Χατζηθεοδώρου: «Είμαι μόνη μου συνειδητά – Είχα το σύνδρομο της… μαϊμούς»

Enikos Newsroom

lifestyle

Βάλια Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Instagram/valiahtz_

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε στο «Buongiorno» για την προσωπική της ζωή.

«Είμαι μόνη μου εδώ και έναν χρόνο, νομίζω συνειδητά. Είχα το σύνδρομο της… μαϊμούς» είπε και η Φαίη Σκορδά αμέσως της ζήτησε να το εξηγήσει περαιτέρω.

«Είναι αυτό που πιάνει το ένα κλαδάκι και μετά το επόμενο και το επόμενο. Νιώθουμε πιο δυνατές όταν και καλά έχουμε έναν σύντροφο μαζί. Είχα αυτό στο κεφάλι μου. Αποφάσισα να σταματήσω να είμαι μαϊμού και να πω ότι πρέπει να κάτσεις μόνη σου, να βρεις ποια είσαι, να σε αγαπήσεις» περιέγραψε το μοντέλο.

«Δεν με αγαπώ ούτε με συμπαθώ όλες τις ημέρες αλλά καλή είμαι» πρόσθεσε.

«Δεν θέλω να νερώνω το κρασί. Δεν θα κάνω εκπτώσεις πια» σχολίασε σχετικά με μια νέα ενδεχόμενη σχέση.

 

12:37 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

