Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου για… την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγριος καβγάς οδηγών στη Νέα Φιλαδέλφεια

Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην οδό Αχαρνών, δύο οδηγοί- ένας με αυτοκίνητο και ένας με μηχανή – διαπληκτίστηκαν για το ποιος είχε προτεραιότητα στο φανάρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο άνδρες άρχισαν να λογομαχούν ενώ περίμεναν στο κόκκινο και στη συνέχεια συμφώνησαν να σταματήσουν λίγο πιο κάτω για να «λύσουν τις διαφορές τους».

Αφού άφησαν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου, ακολούθησε άγριος καβγάς έξω από επιχείρηση της περιοχής. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνονται οι δύο άνδρες να έρχονται στα χέρια, με τον έναν μάλιστα να σκίζει τη μπλούζα του άλλου.

Η συμπλοκή εκτυλίχθηκε μπροστά σε περαστικούς αλλά και στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος στην αρχή παρακολουθούσε φοβισμένος ότι ίσως οι εμπλεκόμενοι έφεραν κάποιο όπλο. Όταν διαπίστωσε πως δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, επενέβη για να τους χωρίσει.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής δηλώνουν αναστατωμένοι, καθώς – όπως υποστηρίζουν – τέτοια επεισόδια δεν είναι σπάνια. Ο χθεσινός καβγάς, ωστόσο, ήταν ιδιαίτερα έντονος και προκάλεσε ανησυχία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

9 τροφές με περισσότερο μαγνήσιο από τα αμύγδαλα

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέες πληρωμές σήμερα σε δικαιούχους του προγράμματος

Φορολοταρία: Μπείτε εδώ για να δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Τεστ προσωπικότητας: Η χελώνα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε πιο ζηλόφθονος από τον μέσο άνθρωπο

Τι σημαίνει η φράση «ως κόρην οφθαλμού» και από πού προέρχεται
περισσότερα
12:49 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κηφισός: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό – Προβλήματα στην κυκλοφορία

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, νωρίτερα σήμερα (26/09), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί...
12:47 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Πάτρα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Άνω Καστρίτσι – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Κα...
12:08 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές ...
12:06 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παυλάκης: Δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη που πέθανε ξαφνικά – Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 18 Σεπ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος