Γιώργος Παυλάκης: Δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη που πέθανε ξαφνικά – Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Παυλάκης

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στη διάρκεια ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24.news, σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του Θανάση Παυλάκη σε ηλικία 77 ετών.

Είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο θάνατο του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό. Σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Το τελευταίο ρεπορτάζ

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα στις 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το flamis.gr, στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά.

Γιώργος Παυλάκης

Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς το Κέντρο Υγείας στο Λιδωρίκι. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Μόλις πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Με τη βοήθεια του γιατρού και άλλων παρισταμένων μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ – Τι περιλαμβάνουν

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετατίθεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για το 2026

Τραμπ: Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

Επιστήμονες παρακάμπτουν την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg σε πείραμα ακριβούς ανίχνευσης

Τα 4 ζώδια που θα έχουν φλογερό πάθος και ασταμάτητη δύναμη – «Ο Άρης στον Σκορπιό θα σας απογειώσει»
περισσότερα
12:31 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου για… την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην οδό Αχαρνώ...
12:08 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές ...
11:30 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Θα απαντηθούν σύντομα τα αιτήματα εκταφής θυμάτων για την ταυτοποίηση σορών

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή...
11:00 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Μπακογιάννης: «Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ…» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πρι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος