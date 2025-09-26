Γιώργος Παυλάκης: Δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη που πέθανε ξαφνικά – Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου στη διάρκεια ρεπορτάζ με τον Κωνσταντίνο Φλαμή για τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, tempo24.news, σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του Θανάση Παυλάκη σε ηλικία 77 ετών.

Είχε προβλήματα υγείας όμως προφανώς δεν άντεξε τον πρόωρο θάνατο του γιου του και την περασμένη Κυριακή, δύο ημέρες μετά την κηδεία, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου με εγκεφαλικό. Σήμερα έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Το τελευταίο ρεπορτάζ

Ο Γιώργος Παυλάκης ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα στις 18 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το flamis.gr, στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρίσκονταν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά.

Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς το Κέντρο Υγείας στο Λιδωρίκι. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Μόλις πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Με τη βοήθεια του γιατρού και άλλων παρισταμένων μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του Κέντρου Υγείας. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.