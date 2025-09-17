Πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ ο καμεραμάν του ΑΝΤ1 Γιώργος Παυλάκης

Τραγωδία το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025, καθώς ο 54χρονος καμεραμάν του ΑΝΤ1 Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παυλάκης, πατέρας δύο παιδιών, έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή καρδιάς και μάλιστα την ώρα του ρεπορτάζ.

Ήταν μαζί με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή και κάλυπταν το ρεπορτάζ για τη χαμηλή στάθμη στο φράγμα του Μόρνου στην Φωκίδα.

Σύμφωνα με το flamis.gr, στον δρόμο από το χωριό Κάλλιο μέχρι το Λιδωρίκι και ενώ βρισκόντουσαν σε δύο διαφορετικά οχήματα ο Γιώργος Παυλάκης έκανε νόημα στον Κωνσταντίνο Φλαμή ότι δεν αισθάνεται καλά. Σταμάτησαν τα οχήματα και ο δημοσιογράφος κάλεσε γιατρό για οδηγίες. Ο Γιώργος συνήλθε, ρωτήθηκε αν έχει σάκχαρο, απάντησε θετικά και έλαβε δύο καραμέλες χάρη στις οποίες προσωρινά συνήλθε.

Στην συνέχεια, κινήθηκαν προς το Κέντρο Υγείας Λιδωρίκι. Ο Γιώργος Παυλάκης οδηγούσε κανονικά μέχρι που έφθασε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας. Με το που πάρκαρε υπέστη σοβαρό επεισόδιο. Με τη βοήθεια του γιατρού και άλλων παρισταμένων μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του κτιρίου. Τρεις γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, του έκαναν ΚΑΡΠΑ 45 λεπτά και ό,τι άλλο προβλέπεται, όμως δυστυχώς ήταν αργά.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Ένας από τους καλύτερους εικονολήπτες του σταθμού, ένας από τους καλύτερους συναδέλφους. Ένας άνθρωπος που συνεργάστηκε με σχεδόν όλους τους δημοσιογράφους του ΑΝΤ1, σε γεγονότα που συγκλόνισαν ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Παυλάκης, ένας από τους πιο αγαπητούς συνεργάτες, έφυγε το μεσημέρι από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ, στη λίμνη του Μόρνου, με τον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Φλαμή.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε ήσυχα, υπηρετώντας την μεγάλη του αγάπη. Μάχιμος πάντα, σύντροφος και συνοδοιπόρος πολεμικός ανταποκριτής, ακούραστος μάρτυρας της ιστορίας σε φυσικές καταστροφές, μαζικές κινητοποιήσεις και επικίνδυνες αποστολές, πάντα για να καταγράφει, να αποκαλύπτει, να προάγει την αλήθεια.

Το τελευταίο του ρεπορτάζ έμελλε να αφορά την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Από τα χαράματα βρέθηκε στις επάλξεις και μέσα σε λίγες ώρες έστελνε στον ΑΝΤ1 ένα συγκλονιστικό αποκλειστικό ρεπορτάζ σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Φλαμή.

Την ώρα της ηρεμίας, επέλεξε να τον προδώσει η καδιά του. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προκαλώντας σοκ σε συγγενείς και συναδέλφους.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα τον θυμάται για πάντα με σεβασμό και αγάπη».