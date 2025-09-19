Βάλια Χατζηθεοδώρου: Δεν έκρυψε την ενόχλησή της – «Δεν με πήρε για να με ρωτήσει κανένας»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε στο STAR την Πέμπτη (18/9), με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου. Η όμορφη παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στο κομμάτι των φημών που ήθελαν αμφίβολη τη συμμετοχή της για μια ακόμα χρονιά στο πρωινό μαγκαζίνο του MEGA όσο και σ’ εκείνο του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, η Βάλια Χατζηθεοδώρου εξήγησε αρχικά πως «δεν ξέρω γιατί βγήκε όλο αυτό το καλοκαίρι. Εγώ ξέρω ότι για όλο αυτό το τηλέφωνο μου δεν χτύπησε για να με ρωτήσει κανένας. Δεν με πήρε για να με ρωτήσει κανένας. Δεν με στενοχώρησε, απλά σκέφτηκα ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Κάτι όμως μάλλον δεν ξέρω καλά, δεν πειράζει, θα μάθω».

«Μια χαρά είναι ο ανταγωνισμός. Εντάξει, πάντα ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός αλλά είναι και καλό αυτό γιατί είμαστε σε εγρήγορση, δουλεύουμε και κάνουμε πράγματα».

«Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι, ήταν πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να περνάμε ωραία όλοι», παραδέχθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.