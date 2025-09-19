Βάλια Χατζηθεοδώρου: Δεν έκρυψε την ενόχλησή της – «Δεν με πήρε για να με ρωτήσει κανένας»

Βάλια Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Instagram/valiahtz_

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μίλησε στο STAR την Πέμπτη (18/9), με αφορμή την επερχόμενη πρεμιέρα της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου. Η όμορφη παρουσιάστρια αναφέρθηκε τόσο στο κομμάτι των φημών που ήθελαν αμφίβολη τη συμμετοχή της για μια ακόμα χρονιά στο πρωινό μαγκαζίνο του MEGA όσο και σ’ εκείνο του ανταγωνισμού.

Ο Fipster αντιγράφει τα «Φιλαράκια»: «Αν μέχρι τα 40…» – Η αποκάλυψη για τη συμφωνία με την Βάλια Χατζηθεοδώρου

Ειδικότερα, η Βάλια Χατζηθεοδώρου εξήγησε αρχικά πως «δεν ξέρω γιατί βγήκε όλο αυτό το καλοκαίρι. Εγώ ξέρω ότι για όλο αυτό το τηλέφωνο μου δεν χτύπησε για να με ρωτήσει κανένας. Δεν με πήρε για να με ρωτήσει κανένας. Δεν με στενοχώρησε, απλά σκέφτηκα ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Κάτι όμως μάλλον δεν ξέρω καλά, δεν πειράζει, θα μάθω».

«Μια χαρά είναι ο ανταγωνισμός. Εντάξει, πάντα ο ανταγωνισμός είναι ανταγωνισμός αλλά είναι και καλό αυτό γιατί είμαστε σε εγρήγορση, δουλεύουμε και κάνουμε πράγματα».

«Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι, ήταν πολύ ωραίο το καλοκαίρι. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και να περνάμε ωραία όλοι», παραδέχθηκε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.

22:43 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Η Μπέτυ Βαλάση μπήκε σε οίκο ευγηρίας, πήγα και την είδα, δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε»

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος μίλησε στο Buongiorno για τα ξεκαρδιστικά ευτράπελα που έχουν συμβεί στη ...
22:03 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Πέμ...
21:50 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Μπέλα Χαντίντ: Ανησυχία μετά τη νέα της ανάρτηση από το νοσοκομείο – Η μάχη της με την νόσο του Lyme

Τους διαδικτυακούς της φίλους ανησύχησε η Μπέλα Χαντίντ μετά την τελευταία της ανάρτηση στο In...
18:45 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Γιαννιάς: Μπήκε σε ψαροκάικο και ξεσήκωσε τη Μαρίνα Ζέας

Ο τραγουδιστής τράβηξε όλα τα βλέμματα μαζί με την εντυπωσιακή παρουσία στο πλευρό του. Έτσι ό...
