Στα «χαρακώματα» η Βουλή για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης – Ο Φλωρίδης, οι Νεφελίμ και η διάταξη που «άναψε φωτιές»

Σε πεδίο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τα ποινικά αδικήματα. Αφορμή αποτέλεσε η διάταξη που προβλέπει –υπό προϋποθέσεις– περιορισμό της πρόσβασης των κατηγορουμένων στη δικογραφία, όταν τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τρίτου προσώπου ή διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Παρά τη νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με την οποία η απαγόρευση πρόσβασης μεταβιβάζεται αποκλειστικά στους εισαγγελικούς λειτουργούς και δίνεται δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση ζήτησε την πλήρη απόσυρση της διάταξης, με την ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε να απορρίπτεται από το Σώμα.

Οι κόντρες και οι εκατέρωθεν βολές μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και της αντιπολίτευσης δημιούργησαν ένα «εκρηκτικό» κλίμα εντός της Ολομέλειας, που έφτασαν μέχρι του σημείου ανταλλαγής προσωπικών χαρακτηρισμών.

Η διάταξη που άναψε φωτιές

Με το «καλημέρα» οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη, τον Δημήτρη Μάντζο από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για νομοθετική αυθαιρεσία και θεσμική οπισθοδρόμηση, λέγοντας: «Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως τον ισχυρισμό του υπουργού ότι η διάταξη είχε ψηφιστεί στο παρελθόν. «Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αντεπιτέθηκε μετωπικά, κατηγορώντας τα δύο κόμματα για υποκρισία και πολιτικό αμοραλισμό. «Ένα νόμο τον οποίον ψήφισε η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχατε και τον οποίο τον επαναφέραμε πολύ βελτιωμένο σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Σήμερα τι μας λέτε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανταλλαγή βαριών χαρακτηρισμών και πολιτικών αιχμών

Ο Γιώργος Φλωρίδης ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον για μονομέρεια στα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Η λατρεία σας προς τους δολοφόνους, τους εγκληματίες, δεν πρέπει να αναγνωρίσετε κάποια στιγμή ότι συναντά τα όρια των δικαιωμάτων κάποιων άλλων, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», είπε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, δεν άφησε αναπάντητη την ευθεία επίθεση Φλωρίδη και απάντησε σε εξίσου υψηλούς τόνους.

«Δεν έχετε λίγη τσίπα να παραιτηθείτε κύριε Φλωρίδη; Τολμάτε να μας κατηγορήσετε ότι λατρεύουμε τους δολοφόνους. Πόσο χαμηλά θα πέσετε, προσβάλλοντας την ελληνική Βουλή;», είπε.

Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, παρέδωσε φάκελο στον υπουργό, με καταγγελίες περί παράνομης ίδρυσης κόμματος.

«Μου ήρθε φάκελος από την “Κίνηση Πολιτών για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη” με αποδείξεις για πλαστογραφίες και παράνομη είσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων», δήλωσε.

«Το υλικό αυτού του φακέλου δεν μπορεί να έρθει σε γνώση κανενός. Θα τον στείλω στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει χρήση δικογραφικού υλικού εν εξελίξει, απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Στο στόχαστρο του υπουργού βρέθηκε και ο πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, όταν ο Γιώργος Φλωρίδης τον επέκρινε για σιωπή σε δηλώσεις του Νίκου Φίλη περί μη αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων: «Το 2015, ήσασταν υπουργός μαζί με τον κύριο Φίλη. Δεν θυμάμαι αντίδρασή σας όταν είχε πει ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των Ποντίων».

Ο κ. Χαρίτσης απάντησε οργισμένα: «Η χυδαιότητα του ανδρός δεν έχει προηγούμενο. Είναι ντροπή για την κυβέρνηση και το κράτος αυτός ο υπουργός».

Στη συνέχεια το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανέβηκε και πάλι στα ύψη, όταν ο Γιώργος Φλωρίδης, αναφέρθηκε στον νόμο Παρασκευόπουλου.

«Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας», σημείωσε ο υπουργός.

Η παραπάνω αποστροφή του κ. Φλωρίδη προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της αντιπολίτευσης από τα έδρανα, που φώναζαν «είναι ντροπή αυτά που λέτε», με τον ίδιο να απαντά: «εσείς να ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε λέγοντας: «Ποιους σκληρούς εγκληματίες εννοείτε κύριε Φλωρίδη; Μήπως τον “χασάπη” και τον “φραπέ”, οι οποίοι σας αναφέρουν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ»;

Η ένταση, ωστόσο, συνεχίστηκε και για την υπόθεση των Τεμπών, καθώς η κα Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε «μεθοδεύσεις» σχετικά με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος σχολίασε: «Μετά από την κατάρρευση της απάτης με τα ξυλόλια, μετά με το δολοφονημένο γιο της εισαγγελέως, τώρα έχουμε ένα νέο μυθιστόρημα για τη δικογραφία. Μετά θα έρθουν οι… Νεφελίμ και οι εξωγήινοι! Το γαρ πολύ της θλίψεως από την κατάρρευση της απάτης».

«Δίνουν ρέστα για κάθε είδους “μπάζωμα” ενδείξεων, αποδείξεων, ακόμη και νεκρών», αντέτεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η ένταση στην αίθουσα είχε ως αποτέλεσμα οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς να αποχωρήσουν για λίγα λεπτά από τη συνεδρίαση, διαμαρτυρόμενοι για την «πολιτική εκτροπή» από πλευράς υπουργού.