Βουλή – Φλωρίδης σε Φάμελλο: Η απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ αυστηρά από τον λαό

«Η απόπειρα εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ αυστηρά από τον λαό» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση Οδηγίας σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «από το 2019 που ηττήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ακριβώς έχει μια αδυναμία να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση εξουσίας από αυτή της κυβέρνησης, βρίσκεται σε διαρκή διάσπαση και σε μια διαρκή κατάρρευση». Τα προηγούμενα χρόνια, είπε ο υπουργός «ο ΣΥΡΙΖΑ έκρινε ότι αυτή την αδυναμία του (να δημιουργήσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση) θα μπορούσε να την καλύψει με την υιοθέτηση όλης αυτής της συνομωσίας που εκτυλίχθηκε γύρω από το φοβερό δυστύχημα των Τεμπών, με όλα αυτά περί ξυλολίου και τολουολίου». Μάλιστα, προσέθεσε ο κ. Φλωρίδης, «ήρθε εδώ στην Βουλή ο κ. Φάμελλος και υπαινίχθηκε ότι για τον θάνατο του παιδιού της εισαγγελέως (εν. της υπόθεσης του Βόλου) είχε ευθύνες η κυβέρνηση γιατί μπορεί να είχαμε εγκληματική ενέργεια».

Οι υιοθετήσεις τέτοιων συνωμοσιολογιών, ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, «οδήγησαν να γίνονται ακόμα και προτάσεις Προανακριτικών Επίτροπων της Βουλής εναντίον της κυβέρνηση για να πέσει… Όμως, οι συνομωσίες και οι σκευωρίες αυτές όλες κατέρρευσαν και μαζί τους και ο ΣΥΡΙΖΑ» και προσέθεσε «αυτό που όμως δεν μπορούσα να φανταστώ -πιστέψτε με- είναι ότι μετά από όλη αυτή την οδυνηρή εμπειρία που σίγουρα περάσατε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος να έρχεται σήμερα εδώ και να κάνει μια ακόμη πολιτική απόπειρα εκμετάλλευσης της ανθρώπινης δυστυχίας, για έναν άνθρωπο (εν. τον κ. Ρούτσι) που έχασε το παιδί του σε αυτό το τραγικό δυστύχημα και ζητά (εν. με την απεργία πείνας κάνει στην πλατεία του Συντάγματος) αυτά που ζητά».

Ο υπουργός, τόνισε ότι «η απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου τιμωρείται πολύ σκληρά από τον λαό. Και αυτό ήδη το διαπιστώνετε (εν. στον ΣΥΡΙΖΑ) στις μετρήσεις. Όλη αυτή η πολιτική σας, σας έχει οδηγήσει εδώ που είστε και θα περίμενα ότι δεν θα επιχειρήσετε και πάλι να εκμεταλλευτείτε τον ανθρώπινο πόνο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ