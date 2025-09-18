Βουλή: Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Γιώργο Φλωρίδη, Δημήτρη Μάντζο και Χρήστο Γιαννούλη

Βουλή Φλωρίδης

Με σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο και του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγίας της ΕΕ για τα ποινικά αδικήματα.

Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του κ. Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία που τον αφορά εάν κινδυνεύει η ζωή τρίτου προσώπου ή άπτεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας. Η νομοθετική βελτίωση θα προβλέπει ότι η απαγόρευση αυτή μπορεί να γίνει όχι από οποιονδήποτε προανακριτικό υπάλληλο, παρά μόνον από τους εισαγγελικούς λειτουργούς, που διενεργούν την προανάκριση. Επίσης, θα δίδεται στον κατηγορούμενο και η δυνατότητα να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο κατά της απαγόρευσης. Σημειώνεται ότι η νομοθετική βελτίωση, είναι σύμφωνη και με τις παρατηρήσεις της Έκθεσης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.

Η ανακοίνωση Φλωρίδη ωστόσο πυροδότησε την αντίδραση των δύο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, οι οποίοι ζήτησαν την απόσυρση της ρύθμισης, με τον υπουργό Δικαιοσύνης επίσης σε έντονο ύφος να τονίζει ότι «η ίδια διάταξη και με πολύ λιγότερες εγγυήσεις, είχε ψηφιστεί τον Ιανουάριο του 2015 επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και παρέμεινε σε ισχύ και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Αυτή η διάταξη δεν διορθώνεται, αποσύρεται», ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης, επέμεινε ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φλωρίδης, επανήλθε ωστόσο για να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δείχνει «μια λατρεία» προς τους δολοφόνους, «στο πλαίσιο ενός ατελείωτου δικαιωματισμού», ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης τον χαρακτήρισε «πολιτικά αχρείο».

