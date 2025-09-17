Φλωρίδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ποινική διερεύνηση είχε ξεκινήσει από το 2019 – Ενδεχομένως κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα

Για τις δικαστικές εξελίξεις για την υπόθεση των Τεμπών και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Αναφορικά με την υπόθεση των Τεμπών ο Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε ότι «πρόκειται για μία τεράστια δικογραφία η οποία έχει σχηματιστεί, περίπου 70.000 σελίδες, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδιώτες πραγματογνώμονες, εξετάσεις μαρτύρων, εκθέσεις αυτοψίας, εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους. Κατά την άποψη μου, όσο μπόρεσα να την παρακολουθήσω με βάση όσα δημοσιεύονταν, είναι μία ας πούμε μία πλήρης ανακριτική διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε και δεν άφησε κάτι που να μην το διερεύνησε, ακόμη και τερατώδεις αναφορές όπως ότι δεν έβαλε ο ανακριτής 650.000 στοιχεία μέσα στην δικογραφία που αποδείχθηκε ότι ήταν ψέματα».

«Την ώρα που η δικαιοσύνη προσπαθούσε να κάνει αυτό το τεράστιο έργο το οποίο έκανε τελικά στην ανακριτική φάση, είχε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την συνωμοσία των ξυλολίων, των χαμένων βαγονιών, των εξαϋλωμένων βαγονιών, των χαμένων ανθρώπων που είχαν πεθάνει και δεν τους έβρισκαν. Όλη αυτή την συνωμοσία που πληρώθηκε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αδρά προκειμένου τέλος πάντων να δηλητηριάσει τις ψυχές των Ελλήνων», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε ερώτηση τι εννοεί με την φράση για συνομωσία που πληρώθηκε από το εξωτερικό ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ότι «50.000 λογαριασμοί (σ.σ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) που ενεργοποιήθηκαν από το εξωτερικό τον περασμένο χειμώνα για να μιλούν για τα Τέμπη τι είναι αυτό;».

«Ο εισαγγελέας ο οποίος σε 10 μέρες ολοκλήρωσε αυτό το έργο, (…) αυτές τις 1.000 σελίδες δηλαδή που είναι τα κατηγορητήρια είναι ο εισαγγελέας που επί 2,5 χρόνια παρακολουθούσε την ανάκριση, επόπτευε την ανάκριση και είχε πρόσβαση στο υλικό αυτό επί 2,5 χρόνια, που σημαίνει ότι σε αυτά τα 2,5 χρόνια ανάλογα με την πορεία ο εισαγγελέας αυτός προετοιμαζόταν. Άρα δεν ήταν ότι πήρε ένα υλικό τεράστιο, το αξιολόγησε και σε 10 μέρες έγραψε 1.000 σελίδες. Τις 1.000 σελίδες τις γράφει σε αυτά τα 2,5 χρόνια όπως γίνεται πάντα στις σοβαρές υποθέσεις», ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια από Έλληνες εισαγγελείς, δηλαδή πολύ πριν δημιουργηθεί το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτές οι έρευνες κατέληξαν στο να οδηγηθούν οι πρώτοι κατηγορούμενοι στα δικαστήρια και να καταδικαστούν. Ταυτόχρονα οι άλλες αρχές, όπως είναι η Αρχή για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, όπου ηγείται ο κύριος Βουρλιώτης πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχαν τις δικές τους έρευνες».

Και συνέχισε: «Άρα η δικαστική διερεύνηση δεν είναι τωρινή και δεν είναι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Απλώς όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το 2002 και μετά, όλες οι υποθέσεις που είχαν οι Έλληνες εισαγγελείς (…) της ελληνικής αμιγώς Εισαγγελίας αυτές διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τις συνεχίζει».

«Πρέπει να σημειώσουμε δύο θετικές εξελίξεις που σας περιέγραψα και οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα τελευταία. Το ένα είναι ότι η ποινική διερεύνηση αυτών των υποθέσεων είχε ξεκινήσει από το 2019 από ό,τι είδα από τις υποθέσεις αυτές που έφτασαν στα δικαστήρια τώρα. Και το δεύτερο ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές, όπως η Αρχή για το ξέπλυμα, έκαναν έρευνες που κατέληξαν πριν ας πούμε συνολικά το σκάνδαλο. Εγώ όμως, δεν μπορώ να μην δεχτώ ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης.