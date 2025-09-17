Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ – Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Νίκος Δένδιας μετά το ΚΥΣΕΑ: Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ, δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ. Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε για το Πίρι Ρέις ότι δεν απασχόλησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και πως δεν έχει καμία σχέση η διακλαδική άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Σηκώνεται πολύ θόρυβος. Η άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων είναι στον κύκλο των αιφνιδιαστικών ασκήσεων που γίνονται κάθε χρόνο. Το Πίρι Ρέις δεν απασχόλησε το ΚΥΣΕΑ. Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα στο ΚΥΣΕΑ», ανέφερε.

Ο Νίκος Δένδιας πρόσθεσε πως έγινε συζήτηση για την έγκριση της τροποποίησης της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία πέρασε πριν από λίγες ημέρες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση της γενικής επιθεώρησης στρατού η οποία μετακινείται στη Λάρισα και στην δημιουργία μιας συνολικής διεύθυνσης πληροφοριών στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ.

Επίσης είπε ότι έγινε η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belharra «Θεμιστοκλής» καθώς το νομοθέτημα είναι έτοιμο και θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι μία 4η φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί είναι Belharra Στάνταρντ 2. Ο Θεμιστοκλής είναι Στάνταρντ 2.++. Έχει μία +10 αυξημένες δυνατότητες», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

