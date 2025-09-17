Λατινοπούλου για Κερκ: Άφησε πίσω του 2 παιδιά ορφανά γιατί η Αριστερά τον δολοφόνησε – Τον μισούσαν γιατί κατέρριπτε την παράνοια

«Ένας άνθρωπος – υπόδειγμα, ένας οικογενειάρχης άφησε πίσω του δύο παιδιά ορφανά, γιατί η Αριστερά τον δολοφόνησε» τόνισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στο Action24 για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», «ένας άνθρωπος 31 ετών έχασε τη ζωή του, ένας άνθρωπος που μοναδικό του όπλο είχε τον διάλογο με ένα μικρόφωνο, που πήγαινε στα πανεπιστήμια και έδινε τον λόγο σε φοιτητές για να πουν ό, τι ήθελαν και να κάνουν έναν ανοιχτό διάλογο. Και γι’ αυτό τον μισούσαν. Γιατί κατέρριπτε την παράνοια της Αριστεράς, των 52 φύλων, έλεγε ότι η ισλαμοποίηση είναι κίνδυνος και πρέπει να τελειώνει, έλεγε την αλήθεια».

Σύμφωνα με την Αφροδίτη Λατινοπούλου, «τον δολοφόνησαν γι’ αυτό τον λόγο και τεράστιο μερίδιο ευθύνης είχαν τα ΜΜΕ που φασίστα τον ανέβαζαν και ακροδεξιό τον κατέβαζαν, όπως κάνουν για κάθε πατριώτη που αγαπά αγνά την πατρίδα του και έχει συγκεκριμένες αξίες και ιδανικά. Αυτοί οπλίζουν τα χέρια κάθε παράφρονα».

Σχολάζοντας τα βίντεο και τις αναρτήσεις στα social media ορισμένων που χαίρονται για τη δολοφονία Κερκ, η κυρία Λατινοπούλου είπε: «Έχουμε υπανθρώπους να χαίρονται και να πανηγυρίζουν με τη δολοφονία του Κερκ. Δύο παιδιά θρηνούν τον πατέρα τους».

