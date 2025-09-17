Πάτρα: Αλπινιστές «κρέμονται» από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου για εργασίες επιθεώρησης – Εντυπωσιακές εικόνες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αλπινιστές επιθεωρούν τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Εντυπωσιακές εικόνες από τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, όπου Γάλλοι αλπινιστές πραγματοποιούν εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες και το βίντεο, είναι «κρεμασμένοι» από τη γέφυρα, επιθεωρώντας την.

Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στο πλαίσιο του προγράμματος επιθεωρήσεων και συντήρησης της παραχωρησιούχου εταιρείας.

Αλπινιστές επιθεωρούν τη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πάνος Λούκας δήλωσε ότι από την έναρξη λειτουργίας της γέφυρας το 2004 έως σήμερα εφαρμόζεται η τεχνογνωσία της VINCI Highways, ώστε οι χρήστες να απολαμβάνουν τη μέγιστη ασφάλεια και τη βέλτιστη εμπειρία οδήγησης.

Οι επιθεωρήσεις από την ομάδα των αλπινιστών, γίνονται κάθε χρόνο προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα του εμβληματικού έργου.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

